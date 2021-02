Deathloop : comme un air de James Bond dans la très classe nouvelle bande-annonce du jeu d'Arkane

Certes, Deathloop est édité par Bethesda Softworks, mais Sony Interactive Entertainment avait négocié son exclusivité temporaire sur consoles avant le rachat de la société par Microsoft. Il avait donc toute sa place dans le State of Play de ce jeudi soir, où il a eu droit à une bande-annonce inédite.

Vous connaissez normalement déjà le concept du titre d'Arkane, à savoir de nous faire incarner un assassin qui a 24 heures pour éliminer 8 Visionnaires sur l'île de Blackreef, sous peine de devoir subir une boucle temporelle et recommencer éternellement cette journée. Forcément comparé à Groundhog Day sur la forme, le jeu se targue désormais d'une comparaison avec James Bond grâce à ce trailer : entre l'ambiance rétro, les passages dessinés rappelant les génériques de la franchise et la musique langoureuse et mémorable Deja Vu de Sencit feat. FJØRA, tout y est. Et en plus, les passages de gameplay montrés ne cessent de faire croître notre curiosité.



La date de sortie de Deathloop est prévue pour le 21 mai 2021 sur PC et PS5 : l'exclusivité temporaire d'un an fait que la parution sur Xbox Series X | S ne surviendra au moins pas avant le 21 mai 2022. Le jeu est disponible en précommande pour 69,99 € sur Amazon.fr.

