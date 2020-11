Deathloop : une date de sortie et une Digital Deluxe Edition en fuite sur le PlayStation Store

Malgré le rachat de Bethesda par Microsoft, Deathloop sortira bien en exclusivité console temporaire sur PS5, en plus de sa version PC. Le très intéressant titre est développé par Arkane Studios, qui nous invitera à incarner Colt, enfermé dans une boucle temporaire de 24 heures sur l'île de Blackreef, où il doit éliminer 8 cibles sans se faire rattraper par sa némésis, Julianna Blake. Cette dernière pourra aussi bien être dirigée par l'IA qu'un second joueur, en ligne, pour un affrontement asymétrique optionnel.

Le projet a été repoussé au printemps 2021, et nous sommes désormais dans l'attente d'informations additionnelles sur le jeu et sa période de sortie. Et il se pourrait que le PlayStation Store se soit chargé de nous en fournir. Le titre n'est pas encore disponible en précommande en France, mais une page est apparue en Nouvelle-Zélande, avec une date de sortie crédible : le 20 mai 2021. Sachant que le pays oriental est servi un jour avant l'Occident, décalage horaire oblige, cela correspondrait au 21 mai 2021 chez nous.

En bonus de précommande, vous auriez droit à la Royal Protector Machete exclusive à la PS5, la skin Storm Rider pour Colt, et un bonus à équiper. Avec la Digital Deluxe Edition, vous pourrez ajouter l'arme Transtar Trencher exclusive à la PS5, et les flingues Eat The Rich Tribunal, .44 Karat Fourpounder, les skins Party Crasher pour Colt et Sharp Shooter pour Julianna, deux bonus à équiper et une partie de l'OST au format numérique. Toutes ces informations sont tout de même assez crédibles, jusqu'à la date de sortie tombant un vendredi, alors il y a de quoi penser que Bethesda fera une annonce au sujet de Deathloop très bientôt, en officialisant tout ce leak.

