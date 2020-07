WWE 2K Battlegrounds : date de sortie, modes explosifs, édition Digital Deluxe et gameplay pour le jeu de catch arcade

Il n'y aura pas de WWE 2K21 cette année, histoire de laisser la licence respirer et enfin progresser pour son passage à la next-gen. 2K Games ne va tout de même pas nous laisser sans jeu de catch, et prévoit un épisode arcade dans la veine des NBA 2K Playgrounds, le bien nommé WWE 2K Battlegrounds.

Il vient d'être pleinement détaillé à l'occasion de sa première bande-annonce, qui montre une partie des plus de 70 personnages jouables et les compétences spéciales folles qui rendront le gameplay explosif. L'expérience sera jouable en Exhibition, pour des parties en local comme en ligne jusqu'à quatre, dans une Campagne avec des arènes allant des Everglades à l'Écosse et encadrée par des légendes comme Steve Austin et Paul Heyman, ou encore en King of the Battleground où huit joueurs s'affrontent en ligne pour rester le dernier sur le terrain.

En plus des décors classiques et de variantes connues comme Steel Cage, Royal Rumble et Fatal Four Way, 8 Battlegrounds chaotiques amèneront des évènements imprévus et des armes. Et en version version originale, Mauro Ranallo et Jerry « The King » Lawler seront aux commentaires.

La date de sortie de WWE 2K Battlegrounds est au passage calée au 18 septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia. Toute précommande débloquera l'accès au pack Edge Totally Awesome comprenant le personnage de Edge. Il est également inclus dans l'édition Digital Deluxe à 49,99 € qui ajoute 1 100 Golden Bucks pour débloquer des Superstars et styles supplémentaires et le pack bonus comprenant Steve Austin, la version Attitude Era de The Rock et Ronda Rousey. Sinon, WWE 2K20 peut être acheté pour 30 € chez Amazon.