WWE 2K Battlegrounds : un jeu de catch façon arcade révélé, le prochain épisode canonique sera bien plus soigné

La nouvelle a été officialisée en fin de semaine dernière : il n'y aura pas de WWE 2K21 en 2020. L'équipe a tenu à adresser un message officiel à la communauté pour justifier ce choix et, bonne nouvelle, le projet est bel et bien de donner plus de temps aux développeurs pour créer un épisode de qualité.

Elle précise donc :

Nous avons entendu et apprécié vos commentaires [sur WWE 2K20] et continuons de vous écouter attentivement. Depuis le lancement, nous avons publié cinq mises à jour, répondant à des centaines de problèmes signalés, et nous avons sorti quatre extensions de contenu WWE 2K20 Originals pour continuer et améliorer l'expérience. Nous avons également entendu vos demandes pour que les serveurs WWE 2K19 restent fonctionnels : ils resteront actifs pour le moment.

Tout cela étant dit, nous vous entendons et nous savons que vous en voulez plus de la franchise, alors voici ce que nous allons faire : nous allons appliquer tout ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K, avec un accent plus prononcé sur la qualité et le fun. Dans le cadre de cet engagement, nous étendons la période de production et ne sortirons pas de jeu de simulation WWE 2K en 2020. Nous voulons nous assurer que l'équipe de développement de Visual Concepts puisse créer un excellent jeu qui divertira les vétérans de la série WWE 2K, ainsi que les nouveaux venus qui souhaitent monter sur le ring et grimper dans les cordes pour la toute première fois.

Nous avons recruté Patrick Gilmore pour servir de nouveau producteur exécutif et diriger ces efforts chez Visual Concepts. Patrick a plus de 25 ans d'expérience dans les jeux vidéo : son travail remonte jusqu'à Disney's Aladdin sur Sega Megadrive, et inclue des franchises comme Killer Instinct, Medal of Honor et, plus récemment, Amazon's New World. Il supervisera le développement de WWE 2K, et vous entendrez des choses de sa part et de l'équipe dans les mois à venir.