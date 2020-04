RUMEUR sur WWE 2K21 : le jeu annulé, Visual Concepts aurait un an supplémentaire développer le prochain jeu

L'été dernier, 2K Games a annoncé que Yuke's ne développera plus les jeux WWE 2K, en charge de la licence depuis 20 ans. L'éditeur a confié la franchise à Visual Concepts, qui a complètement loupé le développement de WWE 2K20, proposant en fin d'année dernière un jeu totalement bugué, et donc très mal accueilli par la critique et les joueurs.

En toute logique, Visual Concepts aurait dû sortir cette année WWE 2K21, mais d'après Justin « ViolentLee » Leeper, 2K Games aurait pris la décision d'annuler le développement de cet opus. Dans sa vidéo, il explique que Visual Concepts aurait besoin de davantage de temps pour appréhender le développement, et que de toute façon, la pandémie de COVID-19 aurait sans doute chamboulé les plans de production et de distribution de 2K Games. L'éditeur ne compterait ainsi pas faire de grosse annonce lors du WrestleMania comme d'habitude, mais la franchise aurait quand même droit à un opus un peu particulier en 2020, qui ne serait pas développé par Visual Concepts, mais par un autre studio. Encore un titre sur mobiles ?

Les fans de la licence vont donc sans doute devoir attendre l'année prochaine pour découvrir WWE 2K22, qui sortirait sur PlayStation 4 et Xbox One (et probablement sur PC), mais pas sur les PS5 et Xbox Series X.