WWE 2K Battlegrounds : campagne solo façon comics, King of the Battleground et autres modes présentés par un trailer

En cette année sans WWE 2K21, 2K Games prépare tout de même de quoi nous occuper avec WWE 2K Battlegrounds. Cet épisode au gameplay arcade par Saber Interactive mettra en scène les meilleurs catcheurs d'hier et d'aujourd'hui avec une esthétique cartoon et des combats délirants.

L'éditeur avait déjà fait un point sur les différents modes du jeu à l'occasion de sa première bande-annonce, mais il y dédie aujourd'hui un trailer. Il y aura d'abord une campagne solo, où nous incarnerons l'une des 7 stars fictives de la WWE, comme Bolo Reynolds ou Jessica Johnson, alors que nous aidons Paul Heyman et Steve Austin à rechercher les talents du catch de demain dans un récit raconté façon comics. Plusieurs Superstars, pouvoirs et objets spéciaux pourront être débloqués pour l'ensemble des modes durant cette aventure.



Vous pourrez aussi profiter d'un mode Exhibition avec jusqu'à 4 joueurs en local comme en ligne qui peuvent prendre part à des combats en 1v1, Tag Team, Triple Threat, Fatal Four Way, Steel Cage Match ou Royal Rumble. Parce qu'il faut toujours un Battle Royale, King of the Battleground nous demande d'être le dernier sur le terrain, alors que notre score grimpe tant que nous restons en vie. Ces parties seront jouables à 8, mais tout le monde ne sera pas en même temps dans le ring : dès qu'un des 4 participants est éjecté, un autre prend sa place. Ajoutez à cela un mode Tournoi en Ligne avec des évènements et bonus limités dans le temps, et un mode Battleground Challenge nous invitant à façonner notre Superstar WWE et gravir les échelons avec elle, et vous obtenez une expérience assez complète.



La date de sortie de WWE 2K Battlegrounds est fixée au 18 septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 39,99 € sur Amazon.