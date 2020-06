PS5 : l'apparence de la console et une Digital Edition dévoilées, de la folie !

Je suis clairement en PLS devant la PS5



Cette conférence, bien que longue sur certains passages, m'en a mis plein les yeux du début à la fin :

Ratchet day one

Horizon day one

Spider man day one

Sackboy day one

Resident evil (bien que sur les rumeurs j'avais été refroidi ... à tord) day one !



Et surtout ce design, il n'y a que Sony qui sache le faire ... de garder le suspense jusqu'au bout, de garder les fuites etc bref peut importe combien elle coûte c'est Day One. Pour moi c'est du lourd. Sony a super bien géré sur ce coup.