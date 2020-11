24H sur GAMERGEN.COM : une surprise dans la boîte de la PS5 Digital Edition, un point sur le Collection PS+, et Zarude de Pokémon Epee et Bouclier

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 13 novembre 2020 ?

La PlayStation 5 a vu le jour en Amérique du Nord et au Japon, certains acheteurs de la Digital Edition ont eu une surprise en ouvrant la boîte, une console avec mange disque était incluse. À côté de cela, Sony Interactive Entertainment a fait le point sur le service Collection PlayStation Plus, et Zarude de Pokémon Épée et Bouclier est enfin distribué en France.

Dans le reste de l'actualité, Travis Scott met en avant la PS5, le remake de XIII se fait pointer du doigt, Nioh et Nioh 2 Remastered ont été annoncés sur PS5, le mode Photo de Marvel's Spider-Man: Miles Morales a été exhibé en images, le reboot du film Mortal Kombat a été repoussé, une tenue Old Lady pour Leatherface de Dead by Daylight a été dévoilée en vidéo, et une édition physique de Five Nights at Freddy's a été annoncé.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment : TEST de Les Sims 4 Escapade enneigée : un dixième pack d’extension complètement givré ?