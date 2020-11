Pokémon Épée et Bouclier : Zarude enfin distribué en France, découvrez comment l'obtenir

Si les joueurs de Pokémon Épée et Bouclier peuvent désormais obtenir un Melmetal Gigamax par l'intermédiaire de Pokémon HOME et GO, c'est une autre créature attendue de longue date qui refait enfin parler d'elle. Vous vous souvenez de Zarude, introduit avec le dernier film de la saga ? Depuis sa dernière apparition en vidéo en juin, nous savons désormais que le long-métrage sera diffusé à partir du 25 décembre dans l'Archipel où une deuxième distribution spéciale va avoir lieu.

Comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle bande-annonce, le bien nommé Dada Zarude, reconnaissable à son écharpe, va pouvoir être obtenus par les spectateurs se rendant en salles au Japon, de niveau 70 et connaissant les attaques Selve Salvatrice, Marto-Poing, Mégafouet et Éco-Sphère, en plus de tenir un Mouchoir Choix.

En Occident, c'est le Zarude sous sa forme de base que nous allons enfin pouvoir obtenir du 13 novembre au 13 décembre. Diverses enseignes participent à l'opération, dont Micromania-Zing en France et GameMania en Belgique, et confinement oblige, il n'y aura pas besoin de se déplacer en magasin, puisque tout se passe en ligne.

Pour cela, rendez-vous sur le site de l'enseigne par l'intermédiaire de ce lien, connectez-vous à votre compte et cliquez sur « Recevoir le code ». La case devrait ensuite vous indiquer que l'inscription est validée, en expliquant la marche à suivre pour utiliser le code que vous obtiendrez d'ici 2 à 3 jours.

1. Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.

2. Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal.

3. Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ».

4. Sélectionnez « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet.*

5. Saisissez votre code.

6. Le cadeau est transféré dans votre jeu. (Les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon. Les objets apparaissent dans votre Sac ou dans la cabine d'essayage de n'importe quelle boutique de Galar.)

7. N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Et si vous ne possédez toujours pas Pokémon Épée et Bouclier, le bundle avec le jeu et le Pass d'Extension est vendu 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Pokémon Épée et Bouclier : toute l'aventure résumée en une vidéo, les dernières créatures de la 8G officialisées