Dead by Daylight : une tenue Old Lady pour Leatherface dévoilée en vidéo

Cela fait un moment que Leatherface, Tueur masqué de Massacre à la Tronçonneuse, est disponible dans Dead by Daylight, il s'est même récemment invité dans la version mobile free-to-play du jeu de Behaviour Interative, mais aujourd'hui, le studio présente une nouvelle tenue pour ce personnage.

The Old Lady Outfit, c'est donc le nom de ce costume vendu 1080 Auric Cells dans Dead by Daylight pour Le Cannibale, sobriquet de Leatherface dans le jeu. Cette tenue additionnelle fait partie de la Texas Chainsaw Massacre Collection et est présentée dans une courte bande-annonce à admirer ci-dessus. The Old Lady Outfit comprend un masque de la Vieille Dame pour Leatherface, le Homemaker's Apron et le Dinner Smasher pour mettre en pièce les Survivants. Mathieu Côté, directeur du jeu, déclare :

Nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous proposer une nouvelle tenue pour Leatherface. De tous les costumes que Le Cannibale a créés pour lui-même, la Vieille Dame est l'un des plus inquiétant et horrible. Restez en sécurité, portez votre masque !

Dead by Daylight est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Nintendo Switch, il accueillera prochainement le Chapitre 18 et le titre est vendu 19,26 € sur Amazon.fr en Special Edition.

