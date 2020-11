Dead by Daylight daté sur PS5 et Xbox Series X et S, l'attente sera très courte

Behaviour Interactive l'avait annoncé, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique Dead by Daylight va sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Des versions qui proposeront des nouveautés graphiques, mais quand les joueurs pourront-ils découvrir le titre sur les nouvelles consoles ? Eh bien, cette semaine, comme l'a annoncé le studio canadien.

Oui, Dead by Daylight sera donc l'un des jeux du lancement des PS5 et Xbox Series X et S, à partir du 12 novembre chez Sony et dès demain chez Microsoft. Si vous l'avez déjà, vous pourrez en profiter gratuitement sur votre nouvelle console, la progression sera sauvegardée et Behaviour Interactive rappelle que son titre est inclus dans le Xbox Game Pass, sur consoles et dans sa version Ultimate pour y jouer sur PC ou mobiles en cloud gaming.

Dead by Daylight bénéficiera sur PS5 et Xbox Series X et S d'une résolution en 4K et d'un framerate à 60 fps, pour se faire attraper de manière plus fluide et plus belle par le Tueur. Les développeurs vont quant à eux continuer de travailler sur la mise à jour Realm Beyond Graphical, avec des améliorations graphiques déjà disponibles sur PC, PS4, Xbox One et Switch et qui continuera d'arriver sur toutes les plateformes avec des updates gratuites. Mathieu Côté, responsable des partenariats chez Behaviour Interactive, commente :

Dead by Daylight continue de battre des records et nous sommes très reconnaissants à nos fans pour leur soutien. L'avenir nous vient sous la forme de ces nouvelles plateformes étonnantes. Dead by Daylight sera là, plus grand et meilleur que jamais pour terrifier les gens en utilisant les dernières technologies !

