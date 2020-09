Dead by Daylight : des versions PS5 et Xbox Series X annoncées, avec des améliorations graphiques pour tous

Dead by Daylight cartonne depuis des années, le jeu d'horreur au gameplay asymétrique opposant Tueur et Survivants de Behaviour Interactive compte plus de 30 millions de joueurs, et pas question pour le studio canadien de s'arrêter en si bon chemin, alors même qu'une nouvelle de consoles de salon s'apprête à arriver.

Fort heureusement, Dead by Daylight ne sera pas mis de côté, Behaviour Interactive vient d'officialiser l'arrivée de son jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X en fin d'année 2020. Ces versions next-gen bénéficieront d'une image en 4K et d'un framerate à 60 fps, avec des améliorations graphiques qui incitent les développeurs à parler d'une « édition entièrement remastérisée du jeu ». Et le meilleur dans tout cela, c'est que si vous avez déjà Dead by Daylight sur PS4 ou Xbox One, vous pourrez y jouer gratuitement sur PS5 ou Xbox Series X, en conservant votre progression !

Concernant les améliorations graphiques, Behaviour Interactive précise qu'elles seront disponibles gratuitement sur toutes les plateformes, le but étant de renforcer l'immersion avec notamment un éclairage et des VFX retravaillés, mais également des modèles, textures et animations améliorés. Les cartes auront droit à un poil de changements avec des objets rajoutés pour facilement identifier chaque pièce des niveaux, des nouveautés déjà exhibées dans la vidéo ci-dessus. Tout cela se fera progressivement, les développeurs s'engagent à publier une mise à jour toutes les six semaines, en se basant sur les sorties des Chapitres et Archives. Mathieu Côté, directeur du jeu, déclare :

Le jeu que vous connaissez et aimez se lance dans le futur. L'équipe se concentre sur ce projet depuis une année entière et nous sommes ravis de vous présenter Dead by Daylight comme vous ne l'avez jamais vu auparavant, tout en offrant de nouveaux Chapitres et Archives. C'est ambitieux, et nous sommes prêts.

Enfin, le studio annonce la cross-progression sur Google Stadia, Nintendo Switch et Steam, les joueurs pouvant utiliser un Behaviour Account afin de conserver leur progression sur ces plateformes, tout en profitant du cross-play et cross-friends qui a fait son arrivée récemment. C'est donc encore le parfait moment pour se lancer dans Deady by Daylight, le jeu est vendu 19,26 € sur Amazon.fr.