Dead by Daylight : le cross-play et le cross-friends disponibles dans le jeu d'horreur

Très populaire sur ordinateurs et consoles, comme sur mobiles, Dead by Daylight propose pour rappel d'incarner un Tueur masqué façon slasher movie et de traquer des Survivants, qui doivent quant à eux coopérer pour activer des générateurs électriques afin de s'enfuir. Un titre multijoueur au gameplay asymétrique qui bénéficie aujourd'hui de fonctionnalités cross-platform.

Eh oui, le développeur Behaviour Interactive vient d'annoncer aujourd'hui que Dead by Daylight est désormais compatible avec le cross-play et le cross-friends sur ordinateurs et consoles. Cela signifie donc que les joueurs sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch peuvent se retrouver facilement et lancer des parties ensemble, pour davantage de convivialité face à la mort, mais aussi créer des listes d'amis entre ces mêmes plateformes. Les développeurs expliquent qu'il s'agit là du résultat d'un long travail, avec de la recherche, des entretiens, des analyses de données et de l'implémentation du cross-play entre Steam et le Windows Store.

Dead by Daylight promet d'être donc plus populaire que jamais avec le cross-play et le cross-friends, le titre compte déjà plus de 25 millions de joueurs dans le monde, sur toutes les plateformes (rien que DbD Mobile enregistre 7 millions de joueurs, mais il est free-to-play et un poil différent). Le jeu a d'ailleurs accueilli récemment le Tome IV, Conviction, et il est vendu 19,26 € sur Amazon.fr.