Dead by Daylight : le Tome IV, Conviction, lancé en vidéos

Dead by Daylight est toujours aussi populaire parmis les amateurs de jeux d'horreur au gameplay asymétrique, et il accueille aujourd'hui le Tome IV, Conviction, nouvelle Archive rajoutant du contenu additionnel permettant d'en savoir davantage sur l'univers du titre, au travers de souvenirs de certains personnages.

Dans ce Tome IV, ce sont Meg Thomas, Ace Visconti, La Harpie et Le Spectre qui sont à l'honneur, avec de nouveaux souvenirs, des tenues et des charmes à débloquer. Ace Visconti et La Harpie peuvent même être achetés avec une réduction de 30 % dans la boutique in-game jusqu'au 5 août prochain. D'autres éléments cosmétiques sont proposés dans ce Tome IV et sont à découvrir dans les vidéos sur la seconde page.

Dead by Daylight est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 18,3 € sur Amazon.fr.

