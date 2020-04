Dead by Daylight : du contenu gratuit disponible avec le Tome III des Archives

Le jeu d'horreur en 4v1 Dead by Daylight était d'abord pensé autour de ce gameplay en multijoueur asymétrique. Mais face à son succès, Behaviour Interactive l'a fait grandir notamment avec Les Archives, un mode plus porté vers la narration.

Il est temps pour le jeu d'accueillir son Tome III, Escalation, qui comprend quatre histoires additionnelles étoffant le lore angoissant du titre. Nous allons pouvoir vivre les souvenirs Back to Zero de Kate Denson, A Lovely War d'Anna, A Story by any Other Name de Dwight Fairfield, et Soldiers of Mayhem de Julie. Tous les niveaux comportent encore une fois leur lot de secrets, collectibles et défis à relever pour la communauté.

La mise à jour apportant le Tome III permet également de débloquer des récompenses, et elle peut être téléchargée dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One. Jusqu'au 6 mai, les personnages de Kate et Legion sont d'ailleurs affichés à -30 %. Et si vous voulez un aperçu de l'univers sans payer, rappelons qu'un Dead by Daylight Mobile est jouable en free-to-play depuis quelques jours.