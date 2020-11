Dead by Daylight : le Chapitre 18 déjà teasé en vidéo

Chez Behaviour Interactive, pas question de se reposer sur ses lauriers. Le studio a lancé en septembre dernier le Chapitre 17 de Dead by Daylight, Descend Beyond, puis le Tome V, Unleashed, peu avant Halloween, et alors que le mois de novembre débute, voilà qu'il partage déjà un petit teaser pour le Chapitre 18.

Ce Chapitre 18 reste évidemment pour le moment très énigmatique, il n'a pas de nom, et encore moins de date de sortie, il faut se contenter de la courte vidéo ci-dessus qui nous montre une forêt plongée dans la nuit, et il y rode une bête rapide et visiblement agile, poussant de petits cris avant de bondir sur sa proie et la trancher avec ses griffes, laissant échapper une gerbe de sang. Sans doute le prochain Tueur du jeu au gameplay asymétrique !

Il faudra encore patienter quelques jours avant de découvrir le Chapitre 18 de Dead by Daylight, vous pouvez retrouver le jeu à 18,99 € sur Amazon.fr.