Dead by Daylight : le Tome V Unleashed lancé, avec du contenu pour Halloween

Behaviour Interactive continue de publier du contenu pour Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Le titre accueille aujourd'hui le Tome V, Unleashed, nouvelle Archive qui rajoute des souvenirs à certains personnages et du contenu en lien avec Halloween.

Ce Tome V permet ainsi de débloquer les souvenirs de The Hillbilly, Nea Karlsson et The Blight, ce dernier a d'ailleurs droit à la conclusion du scénario Hallowed Blight débuté en 2018. Un nouveau défi avec les Pustula Plants fait également son apparition, dans l'Auris Web, les joueurs devant interagir avec les plantes pour réussir ce défi. Il sera ainsi possible de débloquer quatre Pustula Plants Charms, sur autant de niveaux, avec une réduction de 30 % sur le prix des Auric Cells d'Adam Francis et de The Clown jusqu'au 28 octobre prochain.

La boutique se met elle aussi à jour avec la collection Hallowed Curse, qui inclut le set Scorched Ghost Face, la tenue The Ruffian pour David King et la tenue Never Stop Slashing pour la Légion. Les joueurs peuvent aussi découvrir l'évènement The Eternal Blight avec des pouvoirs spéciaux pour les Survivants et Tueurs, et quatre Charmes sur le thème d'Halloween à débloquer.

Enfin, Behaviour Interactive continue de publier des améliorations graphiques, gratuites, pour Dead by Daylight. Cette fois, ce sont les cinq cartes du MacMillan Estate qui ont droit à des ajouts ou modifications. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, ainsi que d'autres vidéos sur la seconde page. Dead by Daylight est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, il est vendu 18,98 € sur Amazon.fr.