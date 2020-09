Dead by Daylight : le Chapitre Descend Beyond lancé en vidéos, avec une Collection et de premières améliorations graphiques

La semaine dernière, Behaviour Interactive a dévoilé Descend Beyond, 17e Chapitre de Dead by Daylight, son jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique. Le contenu additionnel rajoutera un Tueur et un Survivant, Le Fléau et Felix Richter, mais également une nouvelle Collection d'éléments cosmétiques et des améliorations graphiques, pour faire la transition avec les versions next-gen attendues sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Outre les nouveaux Tueur et Survivant avec Descend Beyond, les joueurs peuvent donc retrouver des objets cosmétiques, notamment une veste exclusive pour Felix Richter et une tenue moins négligée pour Le Fléau. Et ce n'est pas tout, car Behaviour Interactive anticipe l'Oktoberfest avec une collection à retrouver dans la boutique in-game de Dead by Daylight, incluant des tenues bavaroises pour Meg Thomas, Felix Richter et Kate Denson. Tous ces costumes additionnels sont à admirer en vidéos sur la seconde page, mais il y a encore de quoi faire avec l'arrivée le 25 septembre prochain de la tenue légendaire Cybil Bennett pour Cheryl Mason dans la Silent Hill Legends Collection, Cybil étant pour rappel la policière croisant Harry (le père de Cheryl/Heather) dans le premier volet des jeux de Konami.

Pour le contenu cosmétique, c'est tout, mais Behaviour Interactive profite du lancement de Descend Beyond pour introduire de premières améliorations graphiques dans Dead by Daylight, avec notamment des modifications concernant les générateurs, palettes, coffres et casiers sur les cartes Springwood et Yamaoka, avec de nouveaux modèles et animations. Pour rappel, Dead by Daylight est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, il arrivera également prochainement sur PS5 et Xbox Series X, d'où la volonté des développeurs de lui donner une seconde jeunesse. Le titre est vendu 19,26 € sur Amazon.fr.