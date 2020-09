Dead by Daylight : Descend Beyond, le Chapitre 17, dévoilé en vidéo

Behaviour Interactive continue encore et toujours de proposer du contenu additionnel pour son jeu d'horreur au gameplay asymétrique Dead by Daylight, et il vient de dévoiler Descend Beyond, le Chapitre 17 de son titre qui devrait arriver très prochainement sur ordinateurs et consoles. Place à une vidéo de présentation des nouveautés :

Descend Beyond ne s'inspire pas cette fois d'une licence connue comme le Chapitre à Silent Hill, mais cette extension inclura évidemment encore une fois un Tueur et un Survivant inédits. Le nouveau Tueur, c'est Le Fléau, un chimiste connu sous le nom de Talbot Grimes qui voulait améliorer la condition humaine, mais qui s'est retrouvé transformé suite à ses propres expériences. Son pouvoir Corruption du Fléau lui permet de s'injecter un sérum pour décupler ses capacités surnaturelles, tandis que sa capacité spéciale Ruée le fait bondir vers l'avant. Le Fléau ne peut alors pas attaquer, mais il crée des Impacts sur les surfaces. Son attaque spéciale Ruée mortelle permet quant à elle de courir très vite et d'attaquer les Survivants après un Impact en Ruée. Le Fléau est accompagné de trois nouvelles compétences, Prise du Dragon, Sort : Immortel et Sort : Faveur de sang.

Le nouveau Survivant sera Felix Richter, un architecte aidant ses coéquipiers avec son pouvoir Visionnaire en créant un halo autour des générateurs, Mesures désespérées augmente la vitesse d'aide du personnage pour chaque équipier blessé, mourant ou suspendu à un crochet, tandis que Conçu pour durer recharge un objet vidé au cours de la partie.

Descend Beyond ne devrait donc pas inclure de nouvelle carte. L'extension n'a pas encore de date de sortie, elle est attendue prochainement dans Dead by Daylight, le titre est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le jeu est vendu à 29,99 € sur Amazon.fr en Nightmare Edition (avec le DLC Stranger Things inclut). Le titre de Behaviour Interactive arrivera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X, avec des améliorations graphiques pour tout le monde.