Dead by Daylight Mobile : Leatherface et sa tronçonneuse débarquent dans le jeu

Dead by Daylight Mobile est arrivé sur iOS et Android en avril dernier, et il a rapidement rencontré un joli succès, cumulant plus de 2 millions de téléchargements en 48h00. Bien évidemment, le titre a continué d'attirer des joueurs et il compte désormais plus de 3 millions de téléchargements, un mois après son lancement sur l'App Store et le Google Play Store.

Behaviour Interactive profite donc de l'occasion pour lancer un nouveau Tueur jouable dans Dead by Daylight Mobile, Leatherface de Massacre à la Tronçonneuse. Déjà présent dans la version consoles, Leatherface est équipé de sa fameuse tronçonneuse de Bubba, ainsi que d'un lourd marteau, mais dispose également de trois compétences :

Le traumatisme causé par vos brutales attaques rend difficile le simple fait de crier à l'aide. L'aura des survivants en état critique n'est pas révélée aux autres survivants quand ils ne sont pas à portée. Chili et barbecue Un sombre lien avec l'Entité débloque le potentiel de lire les auras. Après avoir pendu un survivant à un crochet, les auras de tous les autres survivants vous sont révélées pendant 3 secondes s'ils sont à plus que 36 mètres du crochet. Vous recevrez des points de sang pour tout événement procurant des points tant qu'un survivant est pendu au crochet. Chute de Franklin Votre cruelle attaque force les survivants à lâcher leur objet à l'impact. L'objet perdu est endommagé dans la chute et perd une portion de son total initial de charges.

Enfin, les développeurs ont publié une petite mise à jour dans Dead by Daylight, qui lie désormais l'expérience gagnée au personnage joué. Au passage, des vêtements de la Treacherous Waters Collection ont été rajoutés dans la boutique in-game.