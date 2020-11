TEST de Les Sims 4 Escapade enneigée : un dixième pack d’extension complètement givré ?

Des points de vue époustouflants, mais quelques endroits « vides »





Il y a quelques semaines, nous avions eu l’occasion de tester les premières heures de l’extension Escapade enneigée et d’interviewer son producteur principal en exclusivité française. Nos premières impressions étaient alors très bonnes, devant ce flux de nouveautés travaillées et de qualité qui apportaient un vent de fraîcheur sur le titre. Depuis, nous avons pu la tester plus profondément, et celle-ci a fini par révéler ses quelques points faibles. Alors, nos impressions sont-elles toujours favorables ?

Qui ne prend pas de plaisir à regarder son Sim tomber la tête la première dans la neige en bas de la piste ?

S’il y a bien une qualité que nous ne pouvons pas retirer à Escapade enneigée, c’est bien la beauté de ses paysages (variés, qui plus est). Nous avons emmené nos Sims se balader en plein cœur de la forêt de bambous de Senbamachi, se baigner dans la rivière de Wakaba ou encore grimper au sommet du Mont Komorebi à Yukimatsu. Verdict : l’ensemble des décors est vraiment travaillé et nous plonge dans des ambiances très différentes. Les animations relatives à la météo se déroulent plutôt bien dans l’ensemble, notamment lors de chutes de neige (que nous pouvions déjà voir dans le pack d’extension Saisons), mais aussi lors du blizzard quand nous nous trouvons au sommet du mont et que la tempête fait rage. Les animations relatives aux activités, quant à elles, sont très bien exécutées, avec des chutes mémorables et des figures de ski et de snowboard admirables.

Malgré tout, quelques petits bugs se produisent parfois, notamment lorsqu’un Sim marche péniblement dans la poudreuse... alors qu’il n’y en a pas. Par ailleurs, certains endroits peuvent paraître un peu vides, comme la petite place devant le bar à cocktail de Wakaba où trois cailloux se courent après dans le sable. Un peu dommage de ne pas avoir davantage exploité cet espace, mais après tout, c’est un style épuré qui convient finalement bien à la thématique. Également, lors du festival de Yukimatsu, une seule grande sculpture de glace apparaît alors qu’il existe plusieurs emplacements, lesquels restent vides. Peut-être une volonté des développeurs pour ne pas trop en dévoiler à la fois (d’où le fait que les festivals se produisent toutes les deux semaines) ?

Ce nouveau pack d’extension est également marqué par son grand nombre de nouvelles activités et compétences, comme le ski, le snowboard, la luge, l’escalade, les randonnées dans deux des trois quartiers de ce nouveau monde, les bains onsen, les festivals, l’ascension du Mont Komorebi, les nouveaux plats... Dire qu’Escapade enneigée ne dispose d’aucun contenu intéressant serait vraiment mentir, car ces activités conviennent à tous les âges et à toutes les personnalités. Et puis, avouons-le, qui ne prend pas de plaisir à regarder son Sim tomber la tête la première dans la neige en bas de la piste ? L’ascension du mont, quant à elle, constitue à nos yeux le point d’orgue de cette aventure, avec pas moins de 3 espaces supplémentaires à explorer (bon, certes, de façon assez limitée). En avoir fait un évènement social avec des objectifs à remplir pour progresser est une bonne idée, car cela nous permet de suivre la progression avec plus d’entrain.

Le réalisme prend encore un niveau supérieur avec ce pack, avec l’introduction de blessures survenant après la pratique de sports extrêmes et pouvant même s’aggraver et empêcher le Sim d’effectuer toute activité sportive pendant un certain temps. Nous aurions toutefois aimé avoir la possibilité de nous soigner en appliquant un baume ou autre (les seuls existants sont à utiliser en cas d’attaque d’insectes ou d’animaux) afin de lever ces effets négatifs plus rapidement. Pour les plus coquins d’entre nous, il est désormais possible de faire crac-crac dans les sources chaudes, mais gare à vous, car celles-ci peuvent se salir (nous ne voulons vraiment pas savoir comment...) et donner un état d’esprit négatif à nos pauvres Sims.

Quelques petites incohérences qui viennent obscurcir ce beau paysage





Si Escapade enneigée brille par ses paysages et ses activités, l’extension dénombre également certaines incohérences qui entravent quelque peu le bon déroulement du jeu. Par exemple, lorsque nous commençons à faire de l’escalade, nous avons la possibilité de faire une séance d’entraînement « Point de rupture » ou « méticuleuse », mais nous ne disposons d’aucune information à leur sujet, sur leurs effets sur la progression de la compétence ou autre. Également, si notre Sim entreprend une randonnée et qu’au milieu de celle-ci, nous lui demandons d’aller faire une autre action (dans le but qu’il la fasse à la fin de la randonnée), le Sim va automatiquement interrompre sa randonnée et passer à la suite. Par ailleurs, en arrivant sur un festival ayant déjà commencé depuis un certain temps, il se peut que personne ne soit présent et que les petites guitounes de street food soient fermées pendant un moment. Un peu tristounet...

Pour revenir à l’escalade, lorsque nous commençons notre ascension du mont, nous ne pouvons savoir qu’une fois au pied du premier mur comment acheter du matériel d’escalade (via un ordinateur), ce qui nous fait rentrer chez nous (même pas sur le lieu de vacances, car ils ne possèdent pas tous un ordinateur). Autre incohérence : le système nous dit qu’il est impossible de gravir le mur sans matériel, mais nous pouvons tout de même nous entraîner dessus, en voyant bien notre Sim arriver jusqu’en haut. Rien de grave en soi, mais cette accumulation de petits détails finit par se faire remarquer. Malgré tout, nous devons souligner le fait que ces trois quartiers constituent de véritables mini mondes ouverts aux multiples possibilités, qui sont fort appréciables.

Chaque pack apporte son lot de nouveautés et de petits bugs, mais dans l’ensemble, Escapade enneigée nous propose un contenu riche en combinant deux thématiques qui auraient pu chacune faire l’objet d’un pack distinct. Cette dixième extension nous fait voyager et nous permet de nous évader quelque peu en ces temps de confinement.

Les plus De magnifiques paysages et décors

Trois ambiances différentes

Des mini mondes ouverts qui nous donnent une certaine liberté de mouvement

De nombreuses activités pour tous les âges

Tout un périple pour arriver au sommet du mont Les moins (Encore) des bugs

Quelques incohérences frustrantes

Deux/trois espaces vides qui auraient pu être davantage exploités