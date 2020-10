PREVIEW de Les Sims 4 Escapade enneigée : une nouvelle bande annonce et des images exclusives

Une semaine après la bande annonce officielle du nouveau pack d’extension Escapade enneigée, dont la sortie est prévue le 13 novembre 2020 et qui met en scène Mont Komorebi, une nouvelle ville d’inspiration japonaise aux activités montagnardes palpitantes, l’équipe des Sims nous propose un trailer supplémentaire et dévoile des images exclusives :

De quoi créer de belles histoires !

En parallèle de cette nouvelle bande annonce, nous avons pu avoir accès à une version alpha du jeu afin d’en tester les premières heures. Les amateurs de création de Sims seront comblés : des dizaines de nouveaux éléments ont été ajoutés au CUS, avec des coiffures d’inspiration asiatique au look déjanté et aux couleurs vives ainsi que des tenues traditionnelles comme les yukatas et kimonos avec geta (chaussures traditionnelles japonaises) ou encore les uniformes d’écoliers. De quoi créer de belles histoires ! Les joueurs qui ne disposent pas du pack d’extensions Saisons auront droit à leurs premières tenues d’hiver, avec pulls, doudounes et combinaisons de ski au programme. De nombreux motifs et coloris sont disponibles, ce qui nous permet de personnaliser presque à volonté les tenues. Au niveau des traits de caractère, nos Sims peuvent désormais être aventureux, toujours à la recherche de sensations fortes, et bien élevés, en restant courtois et en saluant leurs pairs en s’inclinant. Deux nouvelles aspirations font également leur apparition : Lieu (visiteur de Mont Komorebi) et Sport (passionné de sports extrêmes), chacune étant axée sur l’un des deux piliers de l’extension, à savoir la détente à la japonaise et les sports d’hiver.

Mont Komorebi se compose de trois quartiers. En contre-bas, Wakaba est un petit quartier sympathique où se déroule des festivals en tout genre, où il est possible de déguster de nombreuses spécialités disponibles uniquement à cet endroit et où se balade la mascotte du quartier. Il est également possible d’acheter toute sorte d’objets par l’intermédiaire des distributeurs automatiques, qui réintroduisent également la possibilité de mourir en se faisant écraser par un distributeur automatique, laquelle était présente dans Les Sims 3.

Sur les hauteurs, Senbamachi nous permet de nous promener à travers sa forêt de bambous et ses ponts rouges typiques du Japon, à découvrir seul ou en groupe. Il est aussi possible d’inscrire nos vœux et de les accrocher sur un grand panneau, ce qui aura pour effet d’influencer les émotions de nos Sims. De petites créatures lumineuses appelées « esprits » se baladent aussi dans la forêt, qu’il est possible de récupérer ou devant lesquelles nous pouvons faire un vœu. Nos Sims peuvent également visiter des stèles et faire un selfie devant, au risque d’obtenir l’état d’esprit « Embarrassé ».

Au sommet de la ville, Yukimatsu, véritable station de montagne, propose diverses activités comme le ski, le snowboard, l’escalade et la luge, mais aussi un moment de détente dans un magnifique onsen (bain de source chaude). La présence d’un téléphérique (et la possibilité de l’utiliser – certes, sans que nous puissions voir le Sim à l’intérieur) ainsi que le relief de cette partie de la ville, tout en hauteur, renforcent encore ce côté « station de ski ». Ces sports d’hiver apportent également leur lot de compétences et leurs performances évoluent en fonction de leur progression : ils commenceront ainsi par se retrouver souvent la tête dans la neige et chuter, puis au fur et à mesure, parviendront à exécuter des figures sophistiquées.

Ce nouveau pack introduit également deux nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, le « Style de vie » est un volet supplémentaire de l’onglet « Simologie » et consiste en trois traits qui définissent les habitudes de vie de notre Sim, comme le fait qu’il soit un acharné du travail, qu’il adore manger de la nourriture saine et qu’il soit toujours à la recherche de sensations fortes. Seize options sont disponibles au total mais il n’est possible d’en sélectionner que trois à la fois. Celles-ci vont donc influencer le comportement de notre Sim dans sa vie quotidienne.

Les « Sentiments » sont la deuxième fonctionnalité de ce pack. Ils caractérisent la relation entre deux Sims sur le long terme en fonction des événements qui se sont produits à certains moments. Si deux Sims ont un jour été ennemis, ils s’en souviendront toujours même si leur relation finit par s’améliorer, ce qui n’était pas forcément le cas avant. Ils disposeront alors d’états d’esprit variés selon la situation.