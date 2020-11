Les Sims 4 : quid des versions PS5, Xbox Series et Switch, des polémiques en Corée et du développement en télétravail ?

En exclusivité française, nous avons eu la chance d’interviewer Graham Nardone, ou SimGuruGraham pour les intimes, au sujet de la sortie du dernier pack d’extensions de Les Sims 4, Escapade enneigée, prévue le 13 novembre 2020. Ce nouveau pack met en scène un tout nouveau monde, Mont Komorebi, inspiré du Japon, qui fait voyager nos Sims vers une destination de sports d’hiver. Un thème qui avait longtemps disparu des packs des anciens opus et que nous avons l’agréable surprise de retrouver. Voici donc notre interview dans son intégralité.

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

GN : Bien sûr, bonjour Marine. Je m’appelle Graham Nardone et je suis Lead Producer (Producteur principal) de l’extension Escapade enneigée des Sims 4. Cela fait maintenant 11 ans que je travaille pour Maxis. J’ai rejoint le studio le 2 juin 2009. C'est drôle, je garde toujours un souvenir précis de cette journée, car il s’agit aussi de la date de sortie des Sims 3. Deux de nos producteurs de longue date, Grant Rodiek et Lyndsay Pearson, me faisaient passer un entretien et m’embauchaient ce jour-là. Ils font toujours partie du studio, bien sûr. Je fais donc partie de l’équipe depuis un long moment. J’ai travaillé sur tous les packs des Sims 3 et je travaille sur Les Sims 4 depuis le début. Cela fait donc longtemps que je crée du contenu pour le jeu et que j’en discute avec nos fans.

Que signifie exactement « Lead Producer » ? Quelle a été votre implication dans le développement de cette nouvelle extension ? Combien de personnes ont travaillé dessus ?

GN : Le travail des Lead Producers des Sims consiste finalement à prendre beaucoup de décisions (rires). Nous tenons en quelque sorte les rênes de nos capacités, des ressources dont nous disposons, de la façon dont nous allons les utiliser et du contenu que nous allons créer pendant ce laps de temps. Nous prenons également les décisions finales relatives au pack. J’ai pris part à ce projet assez rapidement lors de la phase de conception. Nous avions déjà une bonne idée de ce que nous voulions faire en matière d’activités hivernales. Nous voulions visiter la campagne japonaise et ce fut notre point de départ en ce qui concerne la forme qu'allait prendre le pack. En interne, nous avons ces équipes de choc qui se retirent assez tôt d’autres projets pour se consacrer à de nouveaux qui viennent de se lancer. Travailler avec ce petit groupe permet de poser les bases du pack. Ensuite, au fur et à mesure que l’équipe se développe et gagne en ampleur, j’aide à équilibrer les charges du projet et des personnes qui travaillent sur le projet, pour le mener à terme avec succès. Je passe aussi de l’autre côté du projet comme maintenant, en communiquant beaucoup auprès du public. Il incombe généralement au Lead Producer du pack de le présenter en détail auprès de nos joueurs, en discutant avec des personnes merveilleuses telles que vous dans la presse. Il s’agit vraiment d’un travail de bout en bout. C'est intéressant de pouvoir prendre beaucoup de ces décisions, car nous en constatons le résultat sur le produit final.

J’ai remarqué que vous aviez travaillé sur le pack d’extension Destination Aventure des Sims 3. En quoi cela a-t-il influencé ce nouveau pack Escapade enneigée, en particulier sur le plan « asiatique » ? Jusqu’où êtes-vous allé dans vos recherches sur le monde asiatique ?

GN : Oui, Destination Aventure ! Cela remonte... (rires) C'était en 2009. Il s’agissait de mon tout premier projet lorsque je suis entré dans le studio. Honnêtement, c'est un peu flou. Il s’agissait de mon premier poste en tant que producteur, à cette époque également. J’ai passé la majeure partie de mon temps à créer certains donjons de ce pack. Je crois que vous avez mentionné le plan « asiatique » de ce pack. Plus précisément, nous avions créé le monde de Shang Simla, un lieu imaginaire se trouvant quelque part en Chine. Je pense qu’en termes d'influences sur Escapade enneigée, nous ne pouvons pas vraiment faire de parallèle direct ici. Une chose qu’il faut bien garder à l’esprit est que Escapade enneigée est un monde fortement inspiré du Japon, tandis que Shang Simla était un monde inspiré de la Chine. Il est important pour nous de ne pas mélanger ces deux cultures. Ce sont deux lieux différents, avec une population différente et des histoires différentes. Bien sûr, nous avons donc effectué des recherches en ce sens, lorsque nous avons souhaité introduire ce monde dans le jeu. Actuellement, sur ce plan, EA dispose de groupes de recherche d’employés – désolé, de groupes de ressources d’employés. L’un d’entre eux se nomme « ASPIRE » et est destiné à la Représentation des Asiatiques et des habitants insulaires du Pacifique (Asians and Pacific Islanders Represent). En gros, il existe des groupes d’employés travaillant chez EA issus de cultures et d’origines diverses. Certains d’entre eux choisissent de travailler avec les équipes de jeu sur leur temps libre pour que, lorsque nous nous apprêtons à introduire ces différentes expériences liées à des cultures ou origines au sujet desquelles nous ne possédons peut-être pas de connaissances personnelles, nous le fassions de manière authentique et respectueuse. Nous avons donc entrepris de nombreuses recherches sur la forme que pouvait prendre un monde japonais dans Les Sims 4. Je pense que cela se ressent dans le dernier pack et que ces recherches ajoutent un vrai plus.

Depuis la sortie de la première bande-annonce, la communauté de joueurs coréens a exprimé plusieurs préoccupations concernant du contenu sensible sur le plan culturel, en l'occurrence un temple devant lequel nous pouvons voir un Sim s’incliner ainsi que le drapeau du Soleil-Levant, qui peut faire référence à la colonisation japonaise aux yeux des Coréens. Qu’en pensez-vous ?

GN : Nous avons sorti cette bande-annonce au départ et, bien sûr, reçu certaines réactions de la part de notre communauté coréenne. Nous avons voulu répondre rapidement à ces réactions, car lorsque nous développons du contenu pour Les Sims, nous souhaitons créer un monde positif pour nos joueurs, où ils peuvent jouer et avoir ce regard positif sur la vie dans Les Sims. Lorsque nous ajoutons du contenu inspiré d’autres cultures ou lieux, rien de ce que nous faisons ne vise à offenser nos joueurs. Nous voulons que ce nouveau monde soit amusant pour eux. Quand nous avons commencé à nous pencher sur ce pack, nous avons collaboré avec le groupe ASPIRE et obtenu de nombreux points de vue japonais. C’était donc l’occasion de nous appeler à intervenir, ce que nous avons rapidement fait pour que ce nouveau monde soit amusant aux yeux de tous.

Quels sont les éléments d’Escapade enneigée qui vous rendent le plus fier ?

GN : Pour moi, c'est la montagne en elle-même. C'est tellement différent de tout ce que nous avons fait dans Les Sims jusqu’à présent. Ce n'est pas la première fois que nous introduisons le ski ou le snowboard, mais avant, ces activités étaient toujours restreintes à des objets limités qui étaient assez petits. Nous ne pouvions faire du snowboard que sur une rampe en demi-lune. Je pense que la dernière fois que nous avons introduit le ski remonte au premier opus des Sims. C'était ce tout petit objet, qui n'était pas du tout fidèle à la réalité (rires). Mais bien sûr, la technologie a bien évolué au cours des 20 années de la franchise. C'est fou d’arriver jusque-là et de voir Mont Komorebi prendre vie dans le jeu, où vous avez ces pistes et sentiers, et un flanc de montagne entier sur lequel vos Sims peuvent faire du ski, du snowboard et de la luge. Vos Sims s’améliorent avec le temps, car il s’agit de compétences à part entière qu’ils peuvent apprendre. Ils s’attaqueront au fur et à mesure à des pistes plus difficiles et commenceront à réaliser des sauts élaborés. Lorsque tous les éléments prennent vie dans le jeu, vous pouvez voir cette télécabine transportant des Sims jusqu’en haut de la montagne, puis le blizzard commencer à envahir le paysage. C'est tout bonnement impressionnant. L’atmosphère qui en émane est vraiment super. Je pense que la montagne en elle-même représente bien ce ressenti, car en la gravissant lors d'une excursion d’escalade, vous vivez ce moment ultime où vous percez la couche de nuages et rejoignez le sommet. C'est tellement différent de tout ce que nous avons vu dans Les Sims. Je pense que ce pack sort vraiment du lot.

La sortie des consoles nouvelle génération est imminente. Pourrons-nous jouer aux Sims 4 sur PS5 et Xbox Series ? Que vont-elles apporter en termes d’expérience utilisateur ?

GN : Ce que je sais, c'est que j’ai personnellement hâte que les nouvelles consoles sortent. Toutefois, nous ne disposons pas encore d'informations précises à partager avec vous. Je vous suggère d’attendre nos prochaines nouvelles à ce sujet.

Nous savons déjà que nous pouvons jouer aux Sims 4 sur PS4 et Xbox One, mais pas sur Switch. Une raison particulière ?

GN : Notre communauté nous fait part de ses nombreux souhaits. Les joueurs ont toujours des idées de contenu à ajouter au jeu, donc... (rires) Nous consacrons une grande partie de notre temps aux plateformes sur lesquelles nous sommes déjà présents. Les versions actuelles sur PC, Xbox, PlayStation et bien sûr nos titres sur mobile sont vraiment l’objet de nos préoccupations en ce moment, donc pas d’autres prévisions pour l’instant.

Jouez-vous aux Sims 4 sur votre temps libre ? De quelle façon ? Êtes-vous plutôt axé sur la construction, sur la création de Sims ou sur l'imagination d’histoires ?

GN : (Rires) C'est drôle, j’y joue un peu sur mon temps libre, en grande partie car cela me donne un point de vue différent sur le titre. Honnêtement, c'est un peu différent. Il va falloir que je vérifie si cela reste vrai en 2020, car avant, j’étais tout le temps au bureau. Nous travaillions tous ensemble sur le jeu au bureau. Ce que j’aime faire après la sortie d’un pack, c'est rentrer chez moi, sortir de cet environnement de travail et m'asseoir pour jouer au jeu pendant un moment. Cela vous fournit une expérience différente et vous permet de constater ce que vous avez créé et réfléchir, peut-être, à ce que vous auriez fait différemment ou comment gérer cet élément plus tard d’une autre façon pour un nouveau pack sur lequel vous travaillez. Mais cette fois-ci, nous allons voir, car bien sûr, nous sommes restés chez nous pendant toute la durée du développement de ce pack, ce qui change vraiment la donne. Je ne sais pas, nous verrons si la sensation reste différente. Lorsque je suis chez moi, je joue personnellement sur console. Cela peut paraître drôle, mais je n’ai pas de PC très puissant chez moi, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire pour jouer aux Sims 4. Nous prenons en charge plusieurs plateformes, mais ces temps-ci, j’y joue sur ma PlayStation. Ce que j’aime le plus dans mes parties, c'est la construction. J’ai toujours aimé la construction et je pense que cela remonte au début des Sims 3, lors de mon arrivée dans le studio. L’un des premiers éléments sur lequel j’ai travaillé, que je pense avoir mentionné, était la construction de certaines tombes dans Destination Aventure. C'est quelque chose qui m’a toujours fasciné. Même avant de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, j’ai toujours bien aimé la conception et travaillé avec plusieurs équipes de modding. C'est vraiment exaltant pour moi de pouvoir le faire directement dans Les Sims. Je sais qu’avec ce pack en particulier, j’ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur l’outil Construction des nouvelles plateformes, car il va permettre de libérer tellement de créativité pour nos joueurs et de nouveaux éléments ajoutés à la galerie.

Un dernier mot ?

GN : Eh bien ! Un dernier mot... (Rires) Venez tester le pack d’extension, il est fantastique, que ce soit en termes d’activités hivernales ou de culture d'inspiration japonaise. Nous avons déjà parlé des activités un peu plus tôt, mais je pense que tous les éléments inspirés par le Japon ajoutent un vrai plus au jeu. Visiter les bains onsen, partir en randonnée et se promener dans un lieu comme une forêt de bambous... Même de petits détails comme le fait que les Sims retirent leurs chaussures avant d’entrer dans une maison constituent de nouveaux niveaux de personnalités du système de style de vie. Il y a tellement de choses différentes à découvrir dans ce pack qu’il est difficile de les résumer en une phrase, mais je pense que les joueurs vont vraiment l’apprécier et s’en souvenir pendant un bon moment.