Sackboy: A Big Adventure, LittleBigPlanet revient avec un épisode encore plus libre sur PS5

Surprise, LittleBigPlanet n'est pas mort ! La licence va revenir avec un Sackboy: A Big Adventure, non pas développé par Media Molecule, occupé sur Dreams, mais signé Sumo Digital.



L'univers fait de laine tissée se prolongera en se séparant de la limitation du side scrolling pour des niveaux encore plus fous et variés. La première bande-annonce de gameplay aussi déjantée que les précédents épisodes de la série laisse penser qu'il sera toujours possible de traverser les niveaux en solo ou en coopération, pour du fun accru.

Ce n'est pas précisé, mais Sackboy: A Big Adventure verra au moins le jour sur PS5, à une date de sortie encore non précisée.