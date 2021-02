Fall Guys: Ultimate Knockout confirmé sur Switch, mais pas pour tout de suite

Jeu de l'été 2020 chez les streameurs, Fall Guys: Ultimate Knockout a vite perdu de sa popularité, mais possède tout de même une fidèle communauté qui lui promet encore de belles saisons. Le party-game multijoueur est pourtant seulement disponible sur PS4 et PC, et si nous ne doutons pas qu'un portage Xbox One et Xbox Series X | S aura lieu un jour, c'est bien une version Switch qui est dévoilée aujourd'hui.

Le Nintendo Direct nous a permis de découvrir cette nouvelle mouture de Fall Guys, qui restera le même sur le fond comme sur la forme. Attendez-vous donc à batailler à plusieurs dizaines sur une série d'épreuves éliminatoires loufoques, afin de décrocher la Couronne du meilleur joueur. La sortie ne se fera en revanche pas avant l'été 2021, et le jeu demandera d'être abonné au Nintendo Switch Online.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur Gamesplanet pour 19,99 €.

