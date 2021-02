Nintendo Direct : suivez le live avec nous à partir de 23h00, Super Smash Bros. Ultimate sera de la fête ! (rediffusion)

Depuis que le monde est plongé dans la pandémie, les fameuses diffusions de Nintendo ont changé de format avec divers Direct Mini: Partner Showcase en 2020, voire des émissions centrées sur un unique sujet comme à l'occasion des 35 ans de Super Mario ou pour promouvoir le Super Nintendo World. Le dernier véritable Nintendo Direct remonte ainsi au 5 septembre 2019, un bien lointain passé. Avec un line-up bien maigrichon pour les mois à venir sur Switch, les joueurs attendent donc une prise de parole de l'éditeur, et elle va avoir lieu pas plus tard que demain soir.

Eh oui, un Nintendo Direct est diffusé aujourd'hui, mercredi 17 février 2021 à 23h00 pétantes ! Accrochez-vous, car il durera environ 50 minutes et sera aux jeux prévus pour le premier semestre de l'année, ainsi qu'à ceux déjà sur le marché comme Super Smash Bros. Ultimate. Oui, ça sent la révélation du prochain combattant. À noter que la licence The Legend of Zelda va fêter ses 35 ans elle aussi d'ici quelques jours, le 21 février, une annonce la concernant n'aurait donc rien d'extravagant. Vous pourrez suivre le tout en notre compagnie depuis la vidéo ci-dessous et nous serons bien évidemment là pour vous résumer les différentes annonces effectuées.

Mise à jour : la rediffusion est disponible.