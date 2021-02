Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un tas de contenus supplémentaires en approche avec un Pass d'Extension

Belle surprise de la fin d'année dernière avec ses plus de 3 millions de copies écoulées, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau n'allait forcément pas s'arrêter sur cette bonne note. Nintendo a profité de son Direct de ce soir pour officialiser l'arrivée d'un Pass d'Extension au prix de 19,99 €, dès à présent disponible à l'achat sur l'eShop.

Pour le contenu qu'il apporte, ce ne sera pas pour tout de suite, car le DLC Vague 1 sortira en juin 2021 avec des personnages, des armes, des défis au laboratoire antique royal et des ennemis inédits. Suivra une extension Vague 2 en novembre avec d'autres héros supplémentaires, des stages, de nouvelles présentations de combattants, et des capacités additionnelles pour des guerriers déjà présents dans le roster. À noter que si vous achetez le Pass d'Extension dans son ensemble et pas chaque DLC séparément, vous recevrez une arme et une tenue pour Link, à télécharger dès le 28 mai.



