Samurai Warriors 5 : un nouvel épisode stylé à l'ère Sengoku dévoilé sur Switch, PS4, Xbox One et PC

Très occupé par ses Musô sous licence et Dynasty Warriors 9, Omega Force avait mis de côté les Samurai Warriors ces dernières années, même si Samurai Warriors: Spirit of Sanada ne date que de 2016. L'heure est venue de faire revenir la série avec un Samurai Warriors 5, annoncé sur Switch à l'occasion du Nintendo Direct.



Une cinématique a révélé l'arrivée d'un épisode à l'ère Sengoku avec Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi en tête d'affiche. Des graphismes modernisés et un gameplay toujours aussi impressionnant avec des combats à un contre un plus d'un millier sont promis, tout comme une sortie à l'été 2021 sur la console de Nintendo. Quid des autres plateformes ?

Si vous voulez ronger votre frein d'ici la sortie, Samurai Warriors: Spirit of Sanada est disponible pour 14,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : Samurai Warriors 5 est aussi confirmé sur PS4, Xbox One et PC via Steam, mais il faudra se contenter de la rétrocompatibilité sur next-gen. Un livestream japonais est prévu le 25 février pour nous en dire plus.