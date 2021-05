Samurai Warriors 5 : 10 nouveaux personnages jouables dévoilés et imagés, un inévitable Season Pass déjà annoncé pour du contenu estival

Quoi de mieux qu'un vaste casting de 27 personnages jouables ? Un encore plus impressionnant comportant 37 guerriers à contrôler sur le champ de bataille ! Eh oui, Koei Tecmo et Omega Force n'ont visiblement pas ménagé leurs efforts pour satisfaire les joueurs qui craqueront pour Samurai Warriors 5. Nous pensions avoir déjà fait le tour de son contenu, mais le live de ce jeudi 27 mai réservait bien des surprises, que vous pouvez revoir dans notre article dédié à la chanson thème One Nation par EXILE, dont les membres ont d'ailleurs pris la manette pour nous proposer du gameplay inédit.

Ces 10 personnages étaient auparavant des PNJ dans les anciens jeux, d'où le fait que le livestream devait se concentrer sur ce point comme annoncé. En revanche, ils ne font pas partie de l'intrigue principale et ne disposeront donc pas d'une attaque chargée ou d'autres capacités uniques que les 27 autres membres du roster ont, dommage, mais c'est mieux que rien. Vous pouvez découvrir leur description ci-dessous et voir d'autres visuels en page suivante.

Nobuyuki Oda (doublé par Kousuke Tanabe) Le frère cadet de Nobunaga. Contrairement à son frère, c'est un jeune homme très calme et modeste. Alors qu'il réprimande Nobunaga pour son imprudence au quotidien, il le respecte et se bat parfois avec lui afin de lui apporter son soutien. Motonobu Okabe (doublé par Ryosuke Asano) Le serviteur de la famille Imagawa. Un vétéran militaire chevronné. Il respecte hautement la loyauté et fera tout pour permettre à son seigneur de remporter la victoire. Il finira pourtant par servir Takeda et fera obstacle aux familles Oda et Tokugawa pendant de nombreuses années. Katsuyori Takeda (doublé par Hiroshi Okamoto) Le fils de Shingen Takeda. Un jeune homme sincère. Il respecte et craint son père. Il finira par devenir le chef de la famille Takeda, luttant de toutes ses forces pour protéger son nom de famille, que son père avait travaillé si dur pour construire au fil des ans. Motoharu Kikkawa (doublé par Shunsuke Kanie) Deuxième fils de Motonari Mori. Toute sa famille honore les prouesses militaires par-dessus tout. Il travaille pour soutenir sa famille aux côtés de son frère débrouillard Takakage Kobayakawa. Il adore participer aux batailles et anticipe toujours d'affronter de puissants ennemis. Terumoto Mōri (doublé par Masamu Ono) Petit-fils de Motonari Mōri. Il devrait succéder à son père, décédé avant son époque, à la tête de la famille Mōri. Il respecte énormément Motonari, son grand-père qui l'a élevé, et travaille dur chaque jour pour être un grand chef de famille comme lui. Dōsan Saitō (doublé par Shuuki Imagawa) Le grand daimyo de Mino. Il a gravi les échelons pour devenir un grand daimyo et est maintenant connu sous le nom de « La vipère de Mino ». Après avoir combattu Nobunaga, il a reconnu à quel point il était extraordinaire et lui a demandé d'épouser sa fille. Cependant... Yoshitatsu Saitō (doublé par Takumu Miyazono) Le fils de Dosan Saito. En raison de son arrogance, il n'est pas très apprécié de sa famille et Dōsan est également très froid avec lui. Quand il voit que Dōsan commence à soutenir Nobunaga plus que lui, son mécontentement commence à grandir. Yoshikage Asakura (doublé par Yasunao Sakai) Le grand daimyo d'Echizen. Même pendant les périodes turbulentes de la période Sengoku, il est connu comme un pacifiste très opposé aux combats. Son objectif est de garder Echizen comme un endroit paisible et n'a aucun intérêt à diriger le pays. Pendant la période de nomade de Mitsuhide, il l'a accueilli en tant que samouraï invité et a travaillé avec lui pendant un certain temps. Yoshiaki Ashikaga (doublé par Yuudai Mino) Le 15e shogun du shogunat de Muromachi. Après avoir obtenu l'aide de Nobunaga et être arrivé dans la capitale, il est devenu un shogun après l'assassinat de son frère aîné Yoshiteru. Alors qu'il se comporte comme un membre de la famille shogunat, face au danger, son côté lâche émerge. Fujihide Mitsubuchi (doublé par Yusuke Tomioka) Le principal serviteur de Yoshiaki Ashikaga. Un guerrier exemplaire qui soutient le jeune Yoshiaki. Bien qu'il soit courtois envers tout le monde, il ne peut tolérer aucun ennemi de la famille shogunat. Il est ami avec Mitsuhide depuis qu'il a commencé à travailler avec Yoshikage Asakura.

Par ailleurs, Samurai Warriors 5 n'échappera pas aux DLC, réunis dans un Season Pass qui donnera accès à du contenu scénarisé supplémentaire, des sets de musiques et des chevaux. Il coûtera 3 300 ¥ donc sans doute 29,99 € par chez nous et inclura donc 6 scénarios, 5 sets d'armes avec trois nouvelles dans chaque et 6 chevaux de guerre. Quelques objets bonus seront eux offerts pour tout achat. Leur sortie est prévue entre juillet et août 2021, donc l'attente sera brève, mais cela sent encore le contenu retiré du jeu pour être vendu à part... Un autre DLC sera lui disponible au lancement pour récupérer les montures d'Achechi Mitsuhide et Oda Nobunaga, coûtant lui 330 ¥.

Samurai Warriors 5 sortira le 24 juin au Japon puis le 27 juillet dans le reste du monde sur PS4, Xbox One, Switch et PC, avec une mise à niveau vers les PS5 et Xbox Series X | S.