Project Triangle Strategy : un Tactical-RPG reprenant l'esthétique d'Octopath Traveler dévoilé, avec une démo déjà disponible pour l'essayer !

Square Enix est venu régaler les amateurs de jeux de rôle de bien des manières à l'occasion du Nintendo Direct de ce soir, mais nous n'attendions clairement pas le projet qui a été dévoilé et dont nous allons vous parler à présent. En effet, alors que Bravely Default II s'apprête à sortir, c'est un jeu dans la veine d'Octopath Traveler avec une esthétique HD-2D qui a été dévoilé à la surprise générale, répondant au nom provisoire de Project Triangle Strategy. Va-t-il lui aussi conserver cet intitulé jusqu'au bout ? Seul le temps nous le dira.

Cette fois, les développeurs vont s'essayer au Tactical dans un tout nouveau monde, du moins un continent inédit répondant au nom de Norzélia, où trois valeurs tiennent une place essentielle avec la fameuse balance présente dans la première bande-annonce (à voir avec le doublage japonais en fin d'article). Forcément, les nations de Glenbrook, Aesfrost et Hyzante vivant sur ce cont

Les amateurs d'affrontements sur des terrains quadrillés et de scénario politique devraient y trouver leur bonheur. Une autre vidéo, diffusée sur la chaîne japonaise, fait de son côté la part belle au scénario.

Incarnez Serenor, héritier du royaume de Glenbrook, et dirigez un groupe de combattants dans un scénario où intrigues et conspirations s'entremêlent et où chaque décision peut faire la différence. Certains de ces choix influeront sur les trois valeurs de Serenor, le pragmatisme, l'éthique et la liberté, et modifieront sa vision du monde ainsi que le déroulement du scénario. Quant aux décisions les plus lourdes de conséquences, elles sont soumises au vote et déterminées par la Balance des Convictions. Lors de ces instants fatidiques, les alliés qui se trouvent à vos côtés et les décisions que vous prenez peuvent alors sceller le destin de nations entières, voire du continent de Norzélia lui-même...

Menez bataille sur des terrains en relief et faites preuve de stratégie pour décrocher la victoire.

Trouver le placement idéal est crucial pour remporter les batailles au tour par tour que propose ce titre. Positionnez vos unités en hauteur pour améliorer leur portée et prendre l'ascendant tactique. Il est aussi possible de prendre les unités ennemies en tenaille pour leur asséner une puissante frappe dans le dos, mais également de déclencher des réactions élémentaires en tirant parti de votre environnement : vous pouvez par exemple faire fondre un terrain enneigé, puis électrifier la flaque qui se sera formée avant d'y pousser l'ennemi pour lui faire voir des étincelles !