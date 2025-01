Triangle Strategy : une excellente nouvelle pour le RPG

Le mois dernier, Square Enix annonçait le retrait temporaire de Triangle Strategy de l'eShop. Le jeu de rôle n'était plus disponible à l'achat, mais les joueurs qui possédaient déjà le titre pouvaient bien évidemment le télécharger à volonté pour en profiter. Pourquoi ce retrait ? Eh bien le studio japonais n'avait rien officialisé, mais comme Octopath Traveler en son temps, il s'agissait sans doute d'une question de droits d'édition.

Aujourd'hui, tout rentre déjà dans l'ordre. Sur les réseaux sociaux, Square Enix annonce que Triangle Strategy est de retour sur l'eShop, au prix de 59,99 €. Le RPG est désormais affiché comme développé et édité par Square Enix, le titre suit le même chemin qu'Octopath Traveler. Pour rappel, peu après son retrait temporaire de la boutique de la Switch, le jeu avait été annoncé sur de nouvelles plateformes.

Pour l'instant, Triangle Strategy est uniquement disponible sur PC, Nintendo Switch et Meta Quest 2, 3, 3S et Pro. Vous pouvez l'acheter à partir de 50 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.