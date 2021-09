Triangle Strategy : nom définitif, date de sortie et édition limitée pour le RPG tactique de Square Enix

En début d'année, nous avions découvert un certain Project Triangle Strategy lors d'un Nintendo Direct, qui reprenait le style graphique en « HD-2D » d'Octopath Traveler tout en proposant cette fois une expérience de jeu de rôle tactique. Une démo avait alors vu le jour à l'instar de son prédécesseur afin que les développeurs obtiennent des retours. Il a enfin fait son retour à l'occasion de la présentation de ce vendredi avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie.

Celui qu'il faudra désormais appeler tout simplement Triangle Strategy (vraiment Square Enix ?) est donc attendu sur Switch le 4 mars 2022 et se déclinera pour l'occasion avec une édition limitée dite « du Tacticien », qui comprendra le jeu au format physique, un steelbook joliment illustré, un ensemble de 6 dés personnalisés, un jeu de cartes et un poster réversible encore tenu secret, le tout présenté dans une belle boîte reprenant l'apparence du Journal d'Orléa. Du reste, le trailer partagé rappelle ce que nous proposera ce jeu aux multiples embranchements narratifs dépendants de nos actions sur le champ de bataille et lors des votes auprès de la balance. Nous apprenons également que la difficulté a été ajustée, de même que l'interface et les angles de caméra, en plus de l'ajout d'un log pour relire les précédents dialogues.

Si vous désirez découvrir Octopath Traveler sur Switch, il est toujours en vente sur Amazon.