RUMEUR sur Pokémon Diamant et Perle : des remakes sur Switch en 2021, l'annonce le mois prochain

Nous fêterons les 25 ans de la sortie de Pokémon Version Rouge et Version Verte le 27 février prochain, et The Pokémon Company nous a déjà prévenu qu'il prévoyait bien des choses pour célébrer ce quart de siècle. D'ailleurs, nous en avons découvert une partie cette semaine, entre compilation musicale, partenariats avec des marques et cartes à collectionner spéciales. En parallèle, New Pokémon Snap a lui obtenu sa date de sortie pour avril prochain.

Les fans se prêtent tout de même déjà à rêver d'une grosse annonce, celle d'un jeu en lien avec la saga principale pour la Switch. Sachant que Pokémon Épée et Bouclier sont encore récents et qu'il est un peu tôt pour parler de la neuvième génération, le plus logique, ce serait des remakes de Pokémon Version Diamant et Version Perle, pour faire suite à Rouge Feu/Vert Feuille, Or Heartgold/Argent Soulsilver, et dernièrement Rubis Oméga/Saphir Alpha. Et selon le site d'actualité Centro Pokémon, reconnu dans le milieu, ces remakes des jeux DS de 2006 seraient bien en développement.



Mieux, ils devraient être dévoilés en février pour une sortie courant 2021 sur Switch, et proposeraient un système de capture classique, pas comme dans Let's Go, pour ceux qui s'en inquièteraient. Centro Pokémon assure tenir l'information de « sources proches de The Pokémon Company », et en l'absence de preuves, nous ne pouvons que nous baser là-dessus pour les croire... Alors, aurons-nous bien droit à un Pokémon Direct le mois prochain pour nous présenter tout cela ? La réponse dans les semaines qui viennent ! D'ici là, Pokémon Épée est disponible à partir de 46,99 € sur Amazon.fr.

Pour mémoire, malgré les espoirs, le direct depuis l'ISS pour le Nouvel An n'avait finalement pas du tout donné lieu à une annonce du genre, seulement à des projections de créatures en réalité augmentée.