Pokémon : une « célébration très spéciale des 25 ans » en 2021, à quoi s'attendre ?

Pokémon Épée et Bouclier ont normalement tiré leur révérence avec la sortie de l'extension Terres enneigées de la Couronne, Pokémon GO va encore prendre du galon avec la mise à jour GO Beyond, Pokémon Masters EX et Pokémon Café Mix font leur petite vie sur mobiles, et nous attendons avec curiosité Pokémon Sleep et Pokémon Unite : tout va donc pour le mieux dans l'univers de la franchise la plus lucrative de l'histoire. Malgré tout, les fans espèrent désormais rapidement mettre la main sur un RPG inspiré de la série principale.

Une chose est sûre, The Pokémon Company prépare une « célébration très spéciale des 25 ans de Pokémon en 2021 ». La saga née en 1996 avec Version Rouge et Version Verte fêtera en effet son quart de siècle en février



The Pokémon Company International a donné un avant-goût de la célébration des 25 ans de Pokémon lors du défilé annuel de la « Macy’s Thanksgiving Day Parade ». Tout un groupe de Pikachu a dansé sur l’emblématique musique Pokémon en plein Herald Square à New York. Pour conclure cette performance électrisante, des Dresseurs Pokémon ont déployé une immense bannière révélant le logo officiel de cette célébration à venir. Pour le plus grand plaisir des fans, et pour la 20e fois consécutive, le ballon géant Pikachu a flotté parmi les gratte-ciel de Manhattan. The Pokémon Company International invite les fans du monde entier à rester à l’écoute, car d’autres informations concernant la célébration très spéciale des 25 ans de Pokémon en 2021 seront révélées bientôt.

S'il est sûrement encore trop tôt pour parler de neuvième génération, devons-nous nous attendre à un remake de Diamant, Perle et Platine sur Switch ? Quelque chose en lien avec la première génération, quelques années seulement après les projets Let's Go, Pikachu et Évoli ? Un spin-off encore plus original ? Ou rien de spécial du côté du jeu vidéo, et seulement des produits dérivés ou initiatives autour de l'anime ? Comme toujours, wait & see.