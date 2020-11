Pokémon GO Beyond : 6e Génération, niveau 50, système de saison et bien plus dans une excitante mise à jour

Depuis ses débuts en 2016, Pokémon GO a bien évolué, ajoutant au fil des ans les différentes générations de monstres de poche, la 5G d'Unys ayant fait son apparition fin 2019 (oui, déjà) avec l'Aventure entre copains. L'année 2020 a été quelque peu particulière en raison du COVID-19, venant bouleverser les plans des développeurs, mais a tout de même vu le lancement de la Ligue de Combat GO ainsi que des Méga-Évolutions. Oui, ces transformations apparues à Kalos pour la première fois. Évidemment, tout le monde s'attendait donc à ce que la 6G débarque à son tour, mais Niantic a prévu bien plus que ça et va aller au-delà de simples ajouts en modifiant plus profondément l'expérience de jeu avec sa mise à jour GO Beyond datée au 1er décembre.

Nous avons eu la chance d'assister à une petite présentation en ligne de ces nouveautés avant l'heure, et pouvons ainsi vous partager quelques visuels avec l'aimable autorisation de Niantic. Évidemment, il y aura l'introduction de nouvelles créatures, avec notamment les lignées des trois starters 6G que sont Marisson, Feunnec et Grenousse, ainsi que les familles de Sapereau, Passerouge et Hélionceau. Trousselin sera carrément exclusif à la France !

Mais surtout, la mode des saisons va aussi toucher le jeu mobile, d'une durée de trois mois, avec du contenu et des évènements spécifiques tout au long de l'année, encore plus que jusqu'à présent. Des Pokémon seront notamment ajoutés avec chaque saison. Cela commencera dès le 1er décembre avec la Saison des festivités. Les exclusivités liées aux hémisphères resteront présentes, avec comme exemples donnés Teddiursa, Lokhlass et Otaria pour le nord, ainsi que Dynavolt, Cheniti et Darumarond pour le sud.

Le niveau maximum va lui enfin franchir le cap de 40 pour grimper jusqu'à 50, avec un rééquilibrage de la progression faisant gagner plus de récompenses pour atteindre ce palier, une bonne occasion pour se remettre au jeu si vous l'aviez déserté ! Un titre sera d'ailleurs attribué à ceux passant niveau 40 avant le 31 décembre, si jamais cela peut vous motiver. Des Bonbons XL vont aussi être ajoutés pour l'occasion. Dans tous les cas, si vous aviez accumulé assez d'XP, il faudra simplement accomplir les nouveaux défis requis pour passer ces niveaux inédits. Les CP de vos Pokémon seront eux simplement affectés par un multiplicateur, la formule de base ne changeant pas, de même que leurs statistiques.

Certains joueurs australiens vont d'ailleurs pouvoir en profiter dès demain pour tester les changements, Niantic souhaitant obtenir des retours avant le lancement global.

Enfin, la Ligue de Combat GO va voir sa progression être modifiée, s'étalant désormais sur 24 rangs répartis en quatre catégories (As, Vétéran, Expert et Légende), permettant de lisser le niveau global et briser le mur du rang 7 bloquant pas mal de joueurs jusqu'à présent, avec à la clé plus de fun et de récompenses. Le lancement de la Saison 6 aura de son côté un jour d'avance sur celui de la Saison des festivités, démarrant le 30 novembre.

Tous les détails concernant ces nouveautés sont à retrouver ci-dessous et en pages suivantes.

Alors que nous passons par l'hiver, le printemps, l'été et l'automne dans le monde réel, le monde de Pokémon GO évoluera aussi selon les saisons ! Tous les trois mois, une nouvelle saison dans Pokémon vous proposera des changements importants, comme les suivants. Divers Pokémon apparaîtront plus souvent à l'état sauvage, écloront d'Œufs et apparaîtront dans des Raids. Certains Pokémon seront plus difficiles à trouver en fonction de la saison, alors attrapez-les tant que vous le pouvez !

Selon l'hémisphère dans lequel vous vous trouvez, vous rencontrerez différents Pokémon à l'état sauvage pour chaque saison. Par exemple, dans la première saison, les Pokémon en lien avec l'hiver apparaîtront à l'état sauvage dans l'hémisphère nord, alors que Cheniti, Darumarond et d'autres Pokémon liés à l'été apparaîtront à l'état sauvage dans l'hémisphère sud. Vous pourrez remarquer aussi d'autres différences concernant les Pokémon que vous pourrez rencontrer à l'état sauvage.

De plus, diverses formes de Vivaldaim apparaîtront à l'état sauvage selon l'hémisphère dans lequel vous vous trouvez, alors restez attentifs !

En fonction des saisons, les évènements auront des thèmes spécifiques !

Les saisons seront continuellement mises à jour avec plus de fonctionnalités et de contenu. Nous espérons que vous aimerez cette toute nouvelle expérience de Pokémon GO ! Des méga-changements débarquent Pour chaque nouvelle saison, les Dresseurs pourront profiter de mises à jour sur des Pokémon Méga-Évolués. De nouveaux Pokémon Méga-Évolués apparaîtront dans des Raids chaque saison !

Certains Pokémon Méga-Évolués auront des périodes limitées durant lesquelles ils auront un total de PC augmenté et les Dresseurs auront plus de possibilités d'utiliser ces Pokémon Méga-Évolués facilement ! Modifications apportées à la Ligue de Combat GO Le lancement des saisons apporte aussi son lot de modifications à la Ligue de Combat GO ! La Ligue de Combat GO passera de 10 à 24 rangs, et les quatre premiers rangs auront de nouveaux noms et badges. Cette nouveauté sera accompagnée d'un tout nouveau système de récompenses. En effet, les Dresseurs pourront gagner plus de récompenses exclusives en progressant dans les rangs. Les récompenses de la Ligue de Combat GO seront aussi liées à la saison en cours ! Les saisons de la Ligue de Combat GO iront de pair avec les quatre saisons et leur format changera également tous les trois mois. Restez connectés pour en savoir plus sur la Ligue de Combat GO très bientôt. Une Saison de festivités ! À partir du mardi 1er décembre 2020, à 8h00 heure locale, la première saison débutera : la Saison des festivités ! Les Pokémon découverts à l'origine dans la région de Kalos apparaîtront dans Pokémon GO. Pour célébrer leur arrivée et la nouvelle année, le Professeur Willow se lance dans une nouvelle quête et part à la recherche des différentes régions du monde Pokémon, et il a besoin de votre aide ! Pendant cette saison, les Dresseurs pourront participer à une série d'évènements dans le jeu, avec des Pokémon découverts initialement dans plusieurs régions. Que vous soyez fan de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys ou Kalos, les Pokémon découverts à l'origine dans chacune de ces régions apparaîtront au fur et à mesure que le Professeur Willow en saura plus et célèbrera leurs riches histoires. À la fin de la Saison des festivités, nous présenterons un tout nouvel évènement mondial. Restez connectés pour en savoir plus !

Pour terminer, un petit évènement in-game sera lancé ce soir pour booster notre progression et permettre d'atteindre le niveau 40 plus facilement d'ici le lancement de GO Beyond.

L'évènement 12 Jours d'Amitié démarre AUJOURD'HUI ! Profitez des 12 prochains jours pour que vos amis vous rejoignent et que vous puissiez vous préparer à la mise à jour GO Beyond, où que vous soyez dans le monde ! Date et Heure Du mercredi 18 novembre 2020, à 22h00, au lundi 30 novembre 2020, à 22h00. Détails Vous passerez plus vite d'un niveau d'amitié à un autre que d'habitude en ouvrant des Cadeaux, en échangeant des Pokémon ou en combattant ensemble dans des raids, des Arènes ou des Combats de Dresseurs !

Vous recevrez un boost d'attaque en combattant dans des raids avec des amis. N'oubliez pas d'obtenir un Passe de Raid à distance dans la boutique pour participer à des raids avec des amis, où que vous soyez !

Vous gagnerez de l'XP supplémentaire en terminant des Raids.

Vous pourrez ouvrir plus de Cadeaux chaque jour. De plus, vous gagnerez deux fois plus d'XP en attrapant des Pokémon, du mercredi 18 novembre 2020, à 22h00, au jeudi 31 décembre 2020, à 22h00. Si vous atteignez le niveau 40 avant jeudi 31 décembre 2020 23h59 heure locale, vous recevrez d'incroyables récompenses, comme la médaille Héritière 40 et l'Étude ponctuelle qui vous permettra de gagner un Chapeau Léviator pour avatar !

Pour terminer, Niantic n'exclue pas de proposer d'autres mises à jour nommées de ce type à l'avenir et prévoit déjà les célébrations du prochain anniversaire de la licence en février !

Avec tout ça, cela vous donnera peut-être l'occasion de vous remettre à Pokémon GO et d'échanger ensuite vos trouvailles dans Pokémon Épée et Bouclier via HOME, les jeux Switch étant vendus 69,99 € sur Amazon avec le contenu du Pass d'Extension inclus.

