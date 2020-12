Pokémon : un direct depuis l'ISS pour le Nouvel An 2021, les fans rêvent déjà des remakes de Diamant et Perle

Pokémon est l'une des licences les plus fortes de notre planète, et cela lui permet quelques folies que d'autres franchises n'auraient pas pu s'offrir. Elle va encore une fois nous le prouver à l'occasion de The Space Sunrise Live, un direct vidéo organisé depuis la Station Spatiale Internationale le jour du Nouvel An 2021.



À vos calendriers, Dresseurs ! Le 31 décembre, la Station spatiale internationale organisera une diffusion spéciale, et certains Pokémon feront une apparition. Connectez-vous pour découvrir de qui il s’agit ! https://t.co/bpLe0O6Xb4 — Pokémon France (@PokemonFR) December 27, 2020

Le 31 décembre à 16h45, nous sommes invités à vivre le premier lever de soleil de l'année avec Kibō, le module d'expérimentation nippon de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise. L'astronaute Soichi Noguchi, The Pokémon Company, Coca-Cola Japan et Twitter nous feront découvrir en live sur le réseau social des vidéos prises de l'espace, auxquelles seront affublées des visuels de Pokémon en réalité augmentée, pour un divertissement d'un nouveau genre.



Il ne faut certainement pas s'attendre à autre chose que des représentations amusantes de Pikachu, Deoxys et d'autres de leurs amis, mais certains rêvent déjà de découvrir un teasing pour les hypothétiques mais attendus remakes de Pokémon Diamant et Perle, les légendaires Dialga et Palkia étant en effet liés au temps et à l'espace. Rien n'est moins sûr, surtout que The Pokémon Company ne met pas spécialement le paquet sur cette opération de communication, mais les espoirs restent permis. D'ici là, Pokémon Épée est disponible pour 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Pokémon : une « célébration très spéciale des 25 ans » en 2021, à quoi s'attendre ?