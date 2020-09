BlizzConline : la prochaine BlizzCon se fera en ligne, et pas avant 2021

Au vu de l'évolution actuelle de la propagation du COVID-19, nous ne sommes pas prêts de revoir un salon avec du public avant quelques mois. Blizzard avait déjà acté sa décision de ne pas tenir de BlizzCon 2020 en novembre prochain, et cherchait depuis la bonne recette pour faire tout de même vibrer son public. Il nous avait prévenus que l'alternative se ferait sûrement en ligne, et peut-être pas avant 2021, et c'est effectivement ce qui va se passer.

La BlizzConline (vous l'avez ?) se tiendra les 19 et 20 février 2021, et sera l'occasion de découvrir les dernières annonces sur les jeux de la firme, un défilé de cosplay virtuel, des concours de costume, d'art et de narration, ou encore une marche des Murlocs dans World of Warcraft.

Synchronisez vos montres, retournez vos sabliers, préparez une notification sur votre portable… Quelle que soit votre façon de suivre le passage du temps, retenez bien la date de la BlizzConline, qui se tiendra les 19 et 20 février 2021 ! Si les circonstances actuelles nous empêchent de nous retrouver en personne cette année, nous prévoyons une petite fête en début d’année prochaine afin de faire vivre l’esprit de la BlizzCon sous la forme d’un évènement en ligne. Les préparatifs sont loin d’être terminés, et nous ne pouvons pas encore vous révéler beaucoup d’informations, mais nous tenions à vous expliquer comment vous pourrez contribuer à rendre cette fête en ligne inoubliable. Préparez-vous pour la célébration de la communauté Pour la BlizzConline, nous planifions la célébration de la communauté, une occasion pour les cosplayeurs, artistes et autres créateurs de la communauté de participer au spectacle et de mettre en valeur leurs talents, via des concours de haut vol et des démonstrations captivantes. Et comme la convention sera cette fois intégralement en ligne, nous pourrons rendre ces évènements accessibles à encore plus de fans dans le monde entier. Nous organisons également une marche des murlocs spéciale, et vous invitons tous à participer en nous envoyant vos images et vidéos. Si vous souhaitez participer à la marche des murlocs ou à la célébration de la communauté, veillez à respecter les recommandations sanitaires pour vos photos, vidéos ou autres réalisations en groupe. Lisez ce qui suit pour découvrir tout ce que vous devez savoir pour vous préparer au mieux !

Tous les détails sur ces différents concours et initiatives sont disponibles sur le site officiel. Maintenant, nous n'avons plus qu'à croiser les doigts pour avoir enfin des nouvelles de Diablo IV, Diablo Immortal, Overwatch 2 et peut-être d'autres à cette date-là.