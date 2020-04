BlizzCon 2020 : Blizzard encore incertain quant à la bonne tenue du salon

Depuis 2005, Blizzard tient presque chaque année la BlizzCon, un évènement se déroulant généralement en novembre et permettant au studio de dévoiler ses nouveautés en matière de jeux vidéo, que cela concerne les licences Warcraft, Diablo, StarCraft ou Overwatch. Sauf que, vous le savez déjà, l'année 2020 va être pas mal chamboulée à cause de la pandémie de COVID-19.

Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon, a publié aujourd'hui un long message adressé aux fans, peu rassurant quant à la tenue de l'évènement en fin d'année.

Bien que nous espérons tous que les choses iront mieux plus tard dans l'année, l'essentiel est qu'à ce stade, il est trop tôt pour savoir si la BlizzCon 2020 sera réalisable. La santé de notre communauté, de nos employés et de tous ceux qui contribuent à l'évènement est notre principale préoccupation. Il faudra peut-être quelques mois avant de savoir avec certitude si ou comment nous allons procéder, mais dès que nous aurons une mise à jour significative, nous la partagerons.

Blizzard n'en est pas encore au point de devoir annuler la BlizzCon 2020, mais le studio affirme déjà travailler sur « un éventail de scénarios et de possibilités » et affirme qu'il tiendra les fans informés dès que possible, devant s'organiser eux aussi plusieurs mois à l'avance pour participer au salon. Saralyn Smith conclut son message en indiquant que « nous tenons dans nos pensées toutes les personnes touchées par COVID-19 ».