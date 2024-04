BlizzCon : triste nouvelle pour l'édition 2024, mais Blizzard n'abandonne rien

Après plusieurs d'année d'errance à organiser une simili BlizzCon en ligne, Blizzard Entertainment avait renoué avec ses bonnes habitudes en novembre dernier grâce à la BlizzCon 2023, un évènement qui a mis en lumière les prochaines extensions de World of Warcraft, le Héros Mauga d'Overwatch 2 ou encore l'extension Vessel of Hatred pour Diablo IV.

Tous les fans attendaient avec impatience des informations concernant la BlizzCon 2024, un évènement à vivre en ligne ou au Anaheim Convention Center et très apprécié par la communauté. Malheureusement, Blizzard publie aujourd'hui un communiqué pour annoncer que la BlizzCon 2024 n'aura pas lieu. Le studio explique réfléchir à comment organiser une BlizzCon dans les prochaines années, mais pour les prochains mois, il faudra se contenter d'évènements indépendants liés à chaque jeu. Voici ce que déclare le studio :

Au terme d’une longue réflexion pendant l’année écoulée, nous avons pris la décision de ne pas organiser de BlizzCon en 2024. Cette décision n’a pas été prise à la légère, car la BlizzCon reste un évènement qui nous est très cher, et nous savons qu’il s’agit également d’un moment que nombre d’entre vous attendent avec impatience. Notre approche est différente cette année, et nous avons exploré d’autres formats par le passé, mais une chose est sûre : nous sommes toujours aussi enthousiastes à l’idée de voir revenir la BlizzCon dans les années à venir.

Au cours des prochains mois, nous communiquerons davantage d’informations sur les lancements de l’année, dont World of Warcraft: The War Within et la première extension de Diablo IV, Vessel of Hatred. Pour célébrer ces futures sorties et afin de rassembler nos communautés d’une manière à la fois inédite et spéciale, nous vous communiquerons prochainement des informations concernant d’autres salons et conventions telles que la Gamescom. Il nous tarde de pouvoir vous en dire davantage ! Il nous tarde également d’assister aux étapes de l’Overwatch Champions Series qui se tiendront à la DreamHack Dallas et à la DreamHack Stockholm. Enfin, nous aurons le plaisir d’organiser plusieurs évènements sur site à travers le monde pour fêter le 30e anniversaire de Warcraft. Ceux-ci viendront compléter les festivités qui auront lieu dans les différents jeux inspirés de Warcraft en 2024. Ces évènements sont distincts de la BlizzCon, mais nous y mettrons toute notre créativité et notre imagination afin que vous puissiez retrouver le même esprit festif et convivial.

Nous espérons que ces expériences, ainsi que plusieurs autres évènements retransmis en direct au cours desquels nous vous parlerons des dernières actualités des univers de nos jeux, vous permettront de retrouver ce qui rend la communauté Blizzard si spéciale.

Peu importe la façon dont vous déciderez de participer, en personne ou en ligne, il nous tarde de vous retrouver !