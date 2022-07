BlizzCon : Blizzard espère un retour de l'évènement en 2023

La BlizzCon fait partie de ces nombreux salons annulés en 2020 pour cause de pandémie de COVID-19, Blizzard a tout de même organisé une BlizzConline en 2021 uniquement en ligne et devait faire de même en début d'année. Mais le studio a préféré l'annuler également pour se concentrer sur l'élaboration d'un vrai salon, physique et réinventé pour l'occasion.

Alors, quand reverrons-nous la BlizzCon ? Eh bien, peut-être en 2023, c'est du moins ce qu'espère Mike Ybarra, le président de Blizzard Entertainment s'est récemment entretenu avec le Los Angeles Times et a déclaré :

Nous avons précédemment annoncé que nous faisions une pause sur la BlizzCon pendant que nous la réimaginions pour l'avenir, mais nous souhaitons revenir à un événement en direct qui nous permet de célébrer la communauté. Nous avons récemment embauché une nouvelle responsable de la BlizzCon, April McKee, qui travaille dur sur ce plan. Nous nous engageons à ramener la BlizzCon en 2023.

Il n'y a donc rien de confirmé, mais Blizzard pourrait bien faire revivre sa BlizzCon dès l'année prochaine. Pour rappel, le studio lancera en fin d'année Overwatch 2, du moins le PvP en Early Access et free-to-play, tandis que les amateurs de hack'n slash attendent avec impatience Diablo IV. Pour patienter, vous pouvez retrouver Diablo + Hellfire à 9,39 € sur GOG.com.