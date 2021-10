BlizzCon 2022 : même la BlizzConline est annulée, le studio veut réinventer son évènement

En 2020, Blizzard avait dû annuler sa BlizzCon, son évènement annuel réunissant les fans pour découvrir les nouveautés du studio. Le développeur avait opté pour une BlizzConline 2021 à suivre exclusivement en ligne, et il devait faire de même avec une BlizzConline 2022 prévue en début d'année prochaine. Mais il n'en sera rien.

Dans un communiqué partagé cette nuit, Blizzard annonce mettre en pause la planification de sa BlizzConline 2022, expliquant qu'organiser un tel évènement demande énormément d'énergie, et le studio préfère se focaliser sur le soutien de ses équipes et le développement de ses jeux. Entre les très attendus Overwatch 2 et Diablo IV, et les gros problèmes internes, il y a en effet du boulot.

Mais surtout, Blizzard veut « réimaginer » le futur de la BlizzCon, un évènement qui a lieu depuis 16 ans. Et alors que les joueurs et communautés ont évolué, le studio veut faire de même, en veillant également « à ce qu'il soit aussi sûr, accueillant et inclusif que possible ». Il faudra donc patienter avant de redécouvrir la BlizzCon, qui devrait être un évènement physique.

Mais en attendant, le studio rassure, il continuera à faire des annonces et des mises à jour pour ses jeux. En même temps, personne n'imaginait devoir attendre la future BlizzCon dans au moins un an pour connaître les dates de sortie d'Overwatch 2 et Diablo IV.