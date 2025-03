BlizzCon : l'évènement est de retour, mais les fans vont devoir être très patients

Les fans de Blizzard avaient l'habitude de suivre les actualités des jeux du studio au travers de la BlizzCon, un évènement organisé à l'Anaheim Convention Center, du moins jusqu'en 2019. Le studio américain a évidemment annulé le rassemblement en 2020, puis a opté pour un format 100 %, la BlizzConline, en 2021 et 2022. Les fans ont quand même pu revivre l'évènement en 2023, mais Blizzard a ensuite annulé l'édition 2024.

Avec le rachat d'Activision-Blizzard, les fans ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre, mais aujourd'hui, Blizzard annonce le retour de la BlizzCon... pour 2026. Oui, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour assister à l'évènement, qui prendra place à l’Anaheim Convention Center les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026. Le studio déclare :

La BlizzCon est de retour ! La plus importante célébration de nos jeux et de la communauté qui nous unit sera de retour à l’Anaheim Convention Center les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026.

La BlizzCon est l’une de nos manifestations préférées. Elle nous rassemble autour de notre passion commune pour les univers de Blizzard, mais en réalité, la BlizzCon a toujours été bien plus que cela. Cet évènement est centré sur vous, sur les communautés auxquelles vous appartenez, et il nous permet de nous rencontrer, de tisser des liens d’amitié et de créer ensemble des souvenirs inoubliables.

Nous avons parcouru un long chemin depuis notre premier évènement en 2005. Depuis sa création il y a près de 20 ans, la BlizzCon nous a incités à innover, à repousser les limites de la créativité et à vivre des moments uniques. Il est important que nous organisions un salon digne de notre communauté. Pour 2026, outre les incontournables de la BlizzCon comme la cérémonie d’ouverture, les conférences, la foire de Sombrelune, les compétitions amicales, les séances de jeu en direct, entre autres, nous avons pour objectif de faire évoluer de manière significative ce rendez-vous emblématique et de créer une expérience inoubliable pour toutes les personnes qui y prendront part. Nous construisons cet évènement comme nous concevons nos jeux : avec un profond engagement envers nos joueurs et joueuses, dans le respect des liens qui vous unissent à nos univers, et comme une reconnaissance des relations étroites tissées à travers une aventure partagée.