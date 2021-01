RUMEUR sur Blizzard : la Team 1 (StarCraft, World of Warcraft) dissoute, Diablo II: Resurrected toujours en développement

Le géant Blizzard a confirmé hier qu'il allait assimiler entièrement Vicarious Visions, partenaire de longue date sur des projets d'Activision-Blizzard comme Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy et Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Selon Jason Schreier de Bloomberg, cette fusion ne serait en réalité qu'une étape de la restructuration du studio derrière la licence Warcraft.

Le journaliste, parmi les mieux renseignés du milieu, rapporte que Blizzard a dissous sa mythique Team 1, l'équipe de développement à l'origine de StarCraft, World of Warcraft ou Warcraft III. L'unité en elle même a beaucoup évolué ces dernières années, et a été en charge de Warcraft III: Reforged, une version remastérisée qui n'a pas convaincu la presse et les joueurs. Les choix faits par la Team 1 n'ont pas plu à Blizzard, que ce soit le fait de lancer les précommandes sans avoir vraiment montré le jeu ou la gestion post-lancement, et alors qu'elle devait développer la nouvelle version de Diablo II, il a finalement été décidé de la mettre dans les mains d'autres développeurs, dont une partie de ceux de Vicarious Visions. Ceci expliquerait donc un peu pourquoi ce partenaire, aussi habitué aux collaborations sur des projets internes, a été absorbé.

La Team 1 a elle progressivement laissé la main sur le projet, et n'a pas été mise à la tête d'autres depuis : le 15 octobre 2020, Blizzard lui a carrément annoncé que l'unité allait être fermée, et que ses membres allaient être réaffectés à d'autres postes. Certains l'ont accepté, d'autres seraient partis vers d'autres sociétés, comme Frost Giant ou DreamHaven. Malgré tout, selon les informations de Jason Schreier, certains développeurs travaillent bien sur l'amélioration de Warcraft III: Reforged et, surtout, Diablo II: Resurrected, pas encore confirmé, serait toujours d'actualité. Le fond resterait donc le même pour Blizzard, mais pas nécessairement avec les mêmes équipes et les mêmes personnes. L'entreprise n'a pas souhaité commenter l'article de Jason Schreier à cette heure.



