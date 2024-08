RUMEUR sur Blizzard : de petits jeux en développement, la stratégie illogique de Microsoft

Microsoft, comme d'autres studios majeurs dans le monde du jeu vidéo, a opéré de lourds licenciements ces derniers mois. Il a même été jusqu'à fermer Tango Gameworks, Arkane Austin et Alpha Dog Studios, expliquant vouloir se concentrer sur des « jeux prioritaires » chez Bethesda. Mais voilà, des AAA, ça coûte cher, le constructeur des Xbox a donc une autre stratégie en tête.

D'après les informations de Windows Central, Microsoft aurait formé une nouvelle équipe chez Blizzard Entertainment, pour développer des petits jeux dans ses franchises (Warcraft, StarCraft, Overwatch et Diablo). Le studio principal ne serait pas affecté, les développeurs viendraient principalement de chez King, concepteur de Candy Crush et racheté en même temps qu'Activision et Blizzard. L'idée serait donc de proposer des jeux basés sur les licences fortes, mais avec un budget réduit et une petite équipe de développement. Microsoft voudrait trouver la perle rare (et pas chère) comme Balatro, Palworld, Vampire Survivors et Among Us, qui ont brillé par leur ingéniosité de gameplay.

Windows Central souligne que cette stratégie de Microsoft est en totale contradiction avec ses récents choix. Le constructeur a en effet fermé Tango Gameworks, qui a sorti Hi-Fi RUSH, un excellent jeu d'action et de rythme, conçu avec un plus petit budget que The Evil Within et Ghostwire: Tokyo. D'après certains bruits de couloir, une suite était même en conception chez Tango Gameworks avant sa fermeture. Un jeu qui correspondrait parfaitement aux ambitions de Microsoft avec cette nouvelle équipe chez Blizzard, de quoi faire grincer des dents les nombreux employés licenciés.

Il faudra désormais patienter pour savoir ce que nous prépare cette petite équipe chez Blizzard Entertainment. Le catalogue du studio n'est pas si riche, mais ses franchises sont fortes et connues de tous et il y a matière à les décliner en des expériences plus modestes, voire en jeux mobiles, comme King sait si bien le faire.

