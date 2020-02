Warcraft III: Reforged, « ça a été une semaine difficile » pour Blizzard, un premier patch publié

Impossible de passer à côté de la débandade Warcraft III: Reforged cette semaine, le jeu de Blizzard battu le record de la pire note sur Metacritic par les joueurs à cause de nombreux problèmes. Bien évidemment, le studio va corriger le tir avec des mises à jour, et un premier patch vient d'ailleurs d'être lancé.

Cette mise à jour corrige quelques problèmes techniques, et marque surtout la différence entre les versions Classic et Reforged de Warcraft III avec un filtre sépia sur les images de fond. Il s'agit d'une solution temporaire, les développeurs remanieront les menus à l'avenir, mais les joueurs attendent surtout les classements en ligne et les clans. Pour le coup, il va encore falloir attendre, mais concernant les cinématiques, Blizzard ne compte pas les modifier. Lors du dernier bilan financier de son studio, le président J. Allen Brack est revenu sur le lancement chaotique de Warcraft III: Reforged, et explique que tous les développeurs sont à l'écoute des joueurs :

Warcraft : Le Commencement [Blu-ray] 4,7 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 4,7€. Concernant Warcraft 3: Reforged, honnêtement, ça a été une semaine un peu difficile. Notre communauté attend des choses vraiment incroyables de notre part et nous l'avons entendue dire que nous n'avions pas atteint cette barre. Mais nous soutenons nos jeux et avons toujours montré que non seulement nous les soutenons, mais nous continuons à nous appuyer sur eux même après le lancement et nous nous engageons à le faire ici également. Nous allons donc continuer à mettre à jour le jeu et nous continuerons à tenir informée la communauté de nos plans pour l'avenir.

Même si Warcraft III: Reforged a connu un lancement désastreux, Blizzard compte bien redresser la barre et rendre sa superbe à son jeu de stratégie en temps réel culte. Il faut juste un peu de patience.

Lire aussi : UNBOXING de Warcraft III: Reforged, nos photos du Kit Presse avec, en bonus, la carte de vœux 2020