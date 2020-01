UNBOXING de Warcraft III Reforged : nos photos du Kit Presse avec, en bonus, la carte de vœux 2020

Warcraft III Reforged est un remake du légendaire jeu de stratégie en temps réel Warcraft III: Reign of Chaos (2002) et son extension Warcraft III: The Frozen Throne (2003). Cette remise à niveau offre au jeu des graphismes fortement améliorés, un rééquilibrage total du gameplay (Héros, unités et bâtiments), une nouvelle interface permettant de trouver, très facilement, des adversaires pour en découdre et un éditeur de maps servant à partager ses créations ou jouer avec celles des autres.

Blizzard nous a donc envoyé un petit colis contenant le Kit presse de Warcraft III Reforged et une carte de vœux pour le moins originale. En ce qui concerne le premier, il est présenté sous la forme d'une boîte de jeux PC old school avec un vernis sélectif sur les logos et les personnages. Les textes imprimés, devant et derrière, donnent les infos de base sur le jeu. Un mug nominatif est livré à part.

À l'intérieur de la boîte, point de disque ni de code, mais divers goodies que nous allons vous lister ci-dessous :

Machine à son (Sound Machine) émettant des phrases cultes du jeu lorsque nous appuyons sur l'un des seize boutons ;

Carte « Epic One-Liner » répertoriant les seize phrases enregistrées dans la machine à son ;

Deux artworks imprimés sur deux cartons au format carte postale ;

Un poster avec l'image de la jaquette du jeu ;

Un mug logoté et avec le prénom du rédacteur imprimé ;

Un dessous de verre en bois gravé au nom du jeu.

Du côté de la carte de vœux, l'originalité ne se situe pas sur la carte elle-même, car elle est très classique, mais dans le fait qu'il y a l'intérieur, dans un petit sachet, des graines de Nazjatar venues tout droit d'Astaroth. Le message accompagnant la carte nous demandant de les planter pour avoir du bonheur toute l'année, nous nous sommes exécutés. Qu'en sortira-t-il vraiment ? Nous mettrons à jour cet article une fois que nous le saurons.

Vous trouverez, à la page suivante, toutes les photos du kit presse, celles du mug et de la carte de vœux 2020 de Blizzard. Ci-dessus, une petite vidéo permet d'entendre les fameuses phrases épiques. Pour rappel, le lancement de Warcraft III Reforged est prévu pour le 29 janvier à 00h01 et vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site officiel et profiter des versions originales (Classic) de Warcraft III: Reign of Chaos et son extension Warcraft III: The Frozen Throne.