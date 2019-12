Warcraft III: Reforged repoussé à 2020, mais sa date de sortie n'est pas si lointaine

Blizzard a visiblement envie de surfer sur la nostalgie de ses fans, car après World of Warcraft Classic, c'est une version retravaillée de Warcraft III qui est en route.

Warcraft III: Reforged nous invitera à retrouver les Orcs, les Humains, les Elfes et le Fléau dans une soixantaine de missions en solo, le contenu reprenant le jeu de base Reign of Chaos et son extension The Frozen Throne. Affublé de graphismes améliorés et animations modernisées, et compatible 4K, il sera aussi jouable en multijoueur et sera livré avec un éditeur de cartes pour créer nos propres parties en mode tower defense, MOBA, survie ou autre.

À la base prévu pour 2019, le projet va finalement devoir attendre un peu plus : sa date de sortie vient effectivement d'être fixée au 29 janvier 2020 sur PC, histoire de peaufiner les derniers détails comme il se doit.

Les tambours de guerre grondent à nouveau. Warcraft III: Reforged, une réinterprétation fidèle de Warcraft III: Reign of Chaos et Warcraft III: The Frozen Throne, sortira le 29 janvier 2020 à 00h01 CET. Nous avons travaillé dur dans l'espoir de vous proposer Reforged avant la fin de l'année, mais à l'approche de la ligne d'arrivée, nous avons ressenti le besoin de prendre un peu plus de temps de développement pour apporter les touches finales au jeu. Comme toujours, notre objectif est de vous offrir la meilleure qualité possible.

Warcraft III: Reforged est vendu pour 29,99 € et sera livré avec l'édition originale du jeu, et si vous précommandez l'édition spéciale Spoils of War, vous aurez même droit à quelques bonus.