Warcraft III: Reforged se lance en vidéo, mais les fans ne sont pas contents

Lors de la BlizzCon 2018, Blizzard annonçait Warcraft III: Reforged, version modernisée du célèbre jeu de stratégie en temps réel. Après un petit report, le voilà enfin disponible sur PC, mais pour de nombreux fans, c'est la douche froide.

Malheureusement, Warcraft III: Reforged n'est pas aussi plaisant que ce qui avait été annoncé en 2018, les joueurs pointent notamment du doigt l'absence de nouvelles cinématiques en CGI, seule celle d'introduction ayant été refaite, tandis que les autres ont simplement été upscalées. Ce n'est guère mieux pour les cinématiques in-game, bien loin de celles montrées à la BlizzCon. D'autres problèmes sont à noter, comme l'impossibilité de jouer aux campagnes personnalisées créées pour le jeu d'origine dans Reforged. Les parties compétitives et le système de clans sont eux aussi absents, même si cela devrait arriver avec un futur patch. Autre point très frustrant, Blizzard a mis à jour Warcraft III il y a quelques années en le rajoutant à Battle.net, supprimant ces fonctionnalités au passage.

Enfin, même si cela est un peu moins problématique, Blizzard a changé sa politique concernant les modes créés dans Warcraft III: Reforged et détient désormais automatiquement les droits d'exploitation des créations des joueurs. Pour rappel, Defense of the Ancients était à l'origine un mod de Warcraft III et a donné par la suite Dota 2 et League of Legends, qui n'appartiennent pas du tout à Blizzard (mais respectivement à Valve et Riot Games). Le studio a complètement loupé le coche des MOBA (Heroes of the Storm n'a jamais été un succès) et ne compte pas refaire la même erreur, d'où ce changement de politique.

