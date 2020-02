Warcraft III: Reforged, face à la grogne des joueurs, Blizzard répond et propose un remboursement

Blizzard est connu pour ses licences multijoueurs fortes, pensées avec et pour la communauté. L'éditeur a cependant manqué un rendez-vous avec ses fans en lançant Warcraft III: Reforged, la version améliorée du jeu de stratégie culte.

Cinématiques utilisées lors de démonstrations absentes de la version finale, remastérisation feignante sur certaines séquences, impossibilité de porter ses créations de Warcraft III dans Reforged, appropriation légale et automatique des nouveaux modes imaginés par les joueurs, absence des parties compétitives et des clans... La communauté s'est sentie biaisée sur bien des points, et l'a fait savoir : le titre affiche une note des joueurs de 0,5/10 sur Metacritic, l'un des sites de référence pour la notation de jeux vidéo. Blizzard ne pouvait plus rester muet face à la situation, et a adressé un long message aux acheteurs.

Nous avons suivi les discussions ces deux derniers jours et nous tenons à vous remercier pour vos commentaires ainsi que votre soutien. Tout d'abord, nous voulons dire que nous sommes désolés pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'expérience espérée, et nous aimerions partager nos plans pour ce qui va suivre.

Il y a eu quelques heures lors du jour du lancement où nous avons rencontré des problèmes de surcharge de serveur qui ont affecté la capacité des joueurs à jouer, mais nous avons pu les résoudre plus tard dans la journée. Indépendamment de cela, nous avons vu les commentaires de la communauté sur différents aspects de Reforged que nous voulions prendre un certain temps pour traiter.

Avant de continuer : l'équipe est ravie que Warcraft III: Reforged soit enfin disponible et nous sommes pleinement déterminés à soutenir le jeu pendant longtemps. Les prochains correctifs et mises à jour dont nous discuterons ci-dessous ne sont qu'une partie de nos plans. Ce jeu fait partie intégrante de l'ADN de Blizzard, avec une équipe qui aime Warcraft III, et nous sommes impatients de mettre tout notre cœur dans Reforged et avec la communauté Warcraft III sur le long terme.

L'une des préoccupations que nous avons vues avec Reforged concerne les graphismes lors de la sélection du mode classique. Nous avons identifié le bug qui rend les couleurs et les ombres différentes de ceux de Warcraft III d'origine, et nous testons un correctif qui sera incorporé dans un correctif plus large traitant de ce problème et d'autres. Nous prévoyons de le publier d'ici la fin de semaine. Le correctif résoudra également de nombreux autres problèmes connus, tels que la correction de certaines animations faciales et des bugs audio, la mise en œuvre de certains correctifs d'interface utilisateur, etc. Veuillez garder un œil sur les notes de mise à jour pour une liste détaillée de toutes les corrections de bugs.

Un autre domaine de préoccupation que nous constatons concerne les fonctionnalités en ligne telles que les classements et les clans, qui s'appliquent à tous les joueurs de Warcraft III, y compris ceux qui n'ont pas acheté Reforged. À la BlizzCon, nous avons beaucoup parlé de la façon dont l'équipe travaille activement à la mise en place du back-end pour assurer une transition en douceur vers ce nouveau système de matchmaking, un peu comme nous l'avons fait avec StarCraft: Remastered. Comme avec Remastered, ces fonctionnalités et d'autres seront incluses dans un patch majeur pour Reforged, qui résoudra également le problème pour les joueurs du jeu original. Nous partagerons les plans de diffusion au fur et à mesure de l'avancement du développement au cours des prochaines semaines. Soyez assuré que l'équipe s'efforce de proposer ces fonctionnalités.

Nous avons constaté certaines préoccupations individuelles que nous ne prévoyons pas de régler actuellement, et nous voulions en informer la communauté. À partir de la version 1.30 du jeu d'origine, nous avons constaté une très faible utilisation des tournois et des règles Reign of Chaos, nous avons donc supprimé les deux à la mi-2019 (dans la version 1.31). L'élimination de ces éléments sous-utilisés nous a aidés à rationaliser notre support global du jeu et à nous concentrer sur les domaines impactant le plus de joueurs. Cela dit, nous prévoyons que les joueurs qui préfèrent Reign of Chaos trouveront des parties personnalisées avec des règles similaires, ce qui, nous l'espérons, contribuera à répondre à cette préoccupation.

À ce sujet, comme nous en avons parlé l'année dernière à la BlizzCon, nous ne voulions pas que les cinématiques en jeu s'éloignent trop du jeu d'origine. Nous sommes allés un peu plus loin dans le processus de réflexion derrière cela lors de l'événement, mais le principal point à retenir est que les campagnes racontent l'une des histoires classiques de l'histoire de Warcraft, et nous voulons préserver le véritable esprit de Warcraft III et permettre aux joueurs de revivre ces moments inoubliables tels qu'ils étaient (bien que reconstruits avec de nouveaux modèles et animations).

Nous savons que ce message ne répond pas à toutes les questions, mais nous nous engageons à améliorer et soutenir le jeu. Nous espérons que vous garderez un œil sur le patch de cette semaine et les futures mises à jour : faites-nous savoir ce que vous pensez pendant que nous continuons à affiner les choses. D'ici là, merci comme toujours pour votre soutien et votre passion pour Warcraft III. Nous apprécions tous vos commentaires et continuerons de tenir la communauté Warcraft III au courant de tout ce sur quoi nous travaillons.

Cordialement,

L'équipe Warcraft III: Reforged