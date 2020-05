RUMEUR sur Diablo II Resurrected : un remaster du hack'n'slash culte pour 2020

Les joueurs sont déjà impatients de mettre la main sur Diablo IV, mais ils ne devraient pas être disponible avant quelque temps. Blizzard aurait tout de même prévu un petit quelque chose pour nous faire patienter d'ici là.

Nos confrères d'ActuGaming rapportent que, selon leurs sources, un Diablo II Resurrected serait en développement pour une sortie entre octobre et décembre 2020. Vous l'aurez compris rien qu'à son nom, il s'agirait d'un remaster du hack'n'slash culte de 2000, pourquoi pas avec quelques petites modernisations. Le projet serait entre les mains de Vicarious Visions, déjà derrière Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. L'idée est loin d'être bête, surtout qu'elle colle aux propos d'Activision-Blizzard qui annonçait plusieurs remasters et remakes pour cette année : il semblerait que deux projets du genre sont prévus chez Activision, mais Blizzard pourrait aussi proposer les siens.



Leurs sources leur ont sinon assuré que les créateurs de World of Warcraft ont déjà des plans pour deux autres extensions en trois ans après Shadowlands, et que trois jeux mobiles (dont Diablo Immortal ferait probablement partie) seraient en chantier chez Activision-Blizzard. Là encore, cela rejoint le discours officiel de l'entreprise, qui avait confié vouloir porter toutes ses grosses franchises sur smartphones et tablettes. Si Diablo II Resurrected existe, difficile de savoir quand il sera révélé : son annonce pourrait survenir dès cette saison propice, ou plus tard, peut-être même uniquement aux abords de la BlizzCon de novembre pour un lancement rapide derrière. Diablo II fêtera ses 20 ans le 29 juin, alors une petite surprise d'anniversaire n'est pas non plus à exclure.